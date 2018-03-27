Одна болтовня. Вот и все, что получается у радикалов-неудачников

Симулирование политической активности, как говорится, в крови "лидеров" радикальной азербайджанской оппозиции. Сегодня они в который раз вновь разыгрывают разработанную ими же провальную схему, в которой основным пунктиком является призыв снова собраться на "массовый" митинг.

Их сегодня интересует только одно: как можно дольше продержаться в статусе борцов "за справедливость". Али Керимли, Джамиль Гасанли, Гюльтекин Гаджибейли, Ариф Гаджилы и их малочисленные сторонники из разряда горлопанов-активистов так называемого "Общественного совета" и партии Мусават, сегодня вовсю заняты работой над своим имиджем "борцов с несправедливостью", "лидеров демократических сил".

Активные разве что в социальных сетях, их все старания направлены на проведение очередного ничего из себя не представляющего мероприятия под названием митинг. Они, скорее всего, и сами понимают, что все, что они делают, все впустую, поскольку даже сами на память не смогут назвать хотя бы один пункт из своих программ "по преобразованиям" в стране, который мог бы быть альтернативой программе властей. Причина одна - этой программы попросту нет.

Не то чтобы каждый, но и сами "лидеры" вряд ли навскидку выдадут хотя бы парочку адекватных конкретных предложений по обустройству страны, поскольку лозунги сводятся только к желанию самим прийти во власть. А для этого у них, как им кажется, единственно правильный и логичный вариант - проведение акций протеста, где они всеми правдами и неправдами должны показать, что в Азербайджане все плохо.

За ними давно уже закрепился образ аутсайдеров-политиканов с мегафоном в руках, которые только и умеют что списывать проблемы своей невостребованности и никчемности на власть.

И все для того, чтобы пробиться во власть, несмотря даже на то, что сами не имеют четкого представления о том, что делать после того, как цель будет достигнута.

Призывы "лидеров" радикалов вызывают у общественности лишь недоумение: абсолютно всем ясно, что они просто хотят выслужиться перед заграничными спонсорами. Поэтому так мало людей собирается на их митинги, ибо никому не охота махать стягами и плакатами, горланить под их дудку дурацкие речевки, чтобы потом у этих бездарей от политики создалось впечатление, что они что-то из себя представляют.

А пока же горе-"лидеры" радикалов на своих страничках в соцсетях продолжают гнать пустышку об "отсутствии нормальной жизни", показывая образец обыкновенного фиглярства. Даже среди их малочисленных сторонников ходят разговоры о том, что эти политиканы-словоблуды, призывая своих сторонников на митинги, занимаются лишь имитацией бурной деятельности для отчетности перед спонсорами.

Окончательно дискредитировав себя в глазах азербайджанской общественности, они все еще продолжают болтать и делать бездоказательные голословные заявления, лишь бы продемонстрировать зарубежным донорам свою преданность. Чтобы спонсоры их заценили - наш, мол, проверенный, достоин оплаты.

Вот для этого затеваются разные акции, во время которых можно пустословить.

А что же получается в итоге?

У "лидеров" радикалов доминирует иллюзорное восприятие действительности, иначе бы они перестали жить жизнью "пятой колонны", которая с каждым днем становится все более кислой и скучной. Они дошли до того порога, когда уже не только вся общественность, но и малочисленные сторонники высказываются в их адрес довольно-таки грубо и советуют впредь отказаться от бесплодной деятельности, которая давно никого не интересует.

Вместо того, чтобы бесконечно возмущаться, радикалам не мешало бы прислушиваться к мнению общества.

Но их давно не интересует реальность. Им удобно жить в выдуманном фантастическом мире, где никто не прислушивается к реальной оценке событий.

Эльман Мирзоев