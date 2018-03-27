Глава МИД Азербайджана принял посла США
27 марта 2018 20:57 377
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла США Роберта Секуту в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране, говорится во вторник в сообщении министерства.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Посол сказал, что в течение своей деятельности не жалел усилий для укрепления двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США.
Мамедъяров поблагодарил Секуту за вклад в развитие связей между двумя странами и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
На встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в области энергетики, экономики, торговли, борьбы с терроризмом, в гуманитарной сфере и других областях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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