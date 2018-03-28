В Армении высмеивают Саргсяна

Экономический рост в 7,5% не является инклюзивным, он не отражает проблемы гражданина, и нет обоснования, что этот рост обеспечит создание рабочих мест.



Об этом на встрече с журналистами сказал депутат НС от фракции "Царукян" Сергей Багратян.

"Предположим, у нас действительно есть экономический рост, это значит, что в бюджете должен быть дополнительный доход в 100 млрд. драм. Если эта сумма есть, то пособие неблагополучным семьям должно было быть повышено или пенсии должны были быть увеличены. В конечном итоге, этот экономический рост должен был обеспечить иммиграцию, однако у нас утечка человеческого и финансового капитала", - отметил он.



Сергей Багратян уверен, что в армянской экономике нет инвестиций, эмиграция продолжается, и перемены в жизни гражданина отмечают негативную тенденцию: "Сейчас граждане приобретают товары первой необходимости по более дорогой цене. Это значит, что этот экономический рост произошел не в реальном секторе".



Сергей Багратян добавил, что они попытаются проанализировать и представить гражданам, почему зарегистрированный экономический рост не оказал на них положительного влияния.

Вот это и есть реальное положение в Армении, а не предпочитаемая армянскими властями вымышленная действительность.

И на самом деле, как утверждают сами армянские эксперты, во-первых, сегодня власть занимается только тем, что делает вид, что занимается экономическими и социальными проблемами, создает якобы благоприятную среду.

Как показывают статистические данные, тенденции спада качества жизни граждан Армении все глубже, и это естественно в условиях, в которые поставила страну саргсяновская власть.

В Армении уже не мечтают о каких-либо иностранных инвестициях, тенденция вывоза капитала из этой страны очевидна, и это, в первую очередь обусловлено непривлекательной бизнес-средой страны. Ожидания инвесторов по Армении негативные, и они вывозят капитал.

Коррупция и беззаконие, творимые карабахским кланом, отсутствие платежеспособного населения, высокий дефицит внешней торговли ускорили отток как армянских, так и иностранных предпринимателей. Страна, которая своей главной целью считает оккупацию чужих земель, априори не может быть привлекательной для иностранных инвестиций, сколько бы в Ереване не мечтали.

Единственный путь для Армении, чтобы выйти из кризиса это - проявить политическую волю и справедливо урегулировать карабахскую проблему, тем самым нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией. Пока этого не происходит, ни о каком стимулировании регионального сотрудничества не может быть и речи.

И не стоит пытаться армянским властям постоянно доказывать своему населению, что они делают все возможное, чтобы вывести страну из болота, в котором она оказалась в результате захвата азербайджанских земель.

Армения, вот уже более четверти века осуществляющая агрессию против Азербайджана, не имеет никаких перспектив достойного экономического развития и укрепления своей государственности.

Садиг Ахмедов