Позорное фиаско "лидеров" радикальной оппозиции

Последние заявления и выступления "лидеров" радикальной оппозиции в социальных сетях с алогичными призывами еще раз показали их полную дееспособность как политиков. Уже всем очевидно, что эти люди оторваны от реальности и не владеют ситуацией в нашей стране. Они уже не знают, как реально обстоят дела в государстве, чем живут люди и каким видят будущее своей страны.

Заявлять из года в год, как заезженная пластинка одно и то же, сокращает им объем работы и избавляет от дополнительной напряженности. Они прекрасно знают, что битва проиграна еще до ее начала. Даже переливать из пустого в порожнее можно разумно.

Главная идея Али Керимли, Джамиля Гасанли и Арифа Гаджили: все, что есть, - плохо и неправильно, давайте все разрушим и начнем с начала. Но... точно не знаем как и зачем, но заграничные "умные дяди" сказали, что так надо.

Одним словом, сплошная пыль, пускаемая в глаза своим малочисленным сторонникам для выманивания денег у всевозможных зарубежных спонсоров.

Сегодня "лидеры" радикалов заняты только личным пиаром. Более того, эти деятели уже вводят раскол в ряды сторонников, пытаясь каждый в отдельности обеспечить лично для себя их поддержку.

Их опасения оправданны: всевозможные зарубежные спонсоры могут приняться за рассуждения о том, почему они так проигрывают в "популярности" в народе и обделять их.

Тут вырисовывается одно омерзительное свойство радикальной азербайджанской оппозиции, которое проявляется в вопросе выражения своих симпатий и антипатий и приобретает совершенно новые качества: "лидеры" радикалов не любят власть и в тоже время друг друга. Суть всего этого заключается в том, что радикальная азербайджанская оппозиция не так уж и оппозиционна, как утверждает, и обычная зависть к подельнику для ее "лидеров" намного сильнее, нежели какая-нибудь политическая или общественная цель.

Уже все понимают, что если есть что-то негодное, то это именно та деградированная единица, которая называется радикальной оппозицией и которое ассоциируется с разочарованием.

Именно поэтому некоторые прозревшие рядовые члены радикальных оппозиционных партий напрямую обвиняют "лидеров" в том, что они понесли сокрушительное поражение, поскольку продались деньгам и потокают своим неудовлетворенным амбициям.

От них требуют, чтобы они сами определили и признались, почему постоянно терпят позорное поражение.

Но ответа они, скорее всего, не получат...

Эльман Мирзоев