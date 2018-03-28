Гражданку Армении в Карабахе назвали "бакинской шпионкой" за цвет волос

Вчера мы рассказывали со ссылкой на армянские СМИ историю гражданки Армении Аси Хачатрян, которой на ее несчастье предложили работу официанткой в оккупированном Карабахе. И так как в Армении дела идут совсем плохо и трудно найти даже такую работу, девушка согласилась и поехала в Ханкенди, где у нее почти сразу же начались приключения.

Сегодня газета "Айкакан жаманак" опубликовала новые подробности истории "синих волос". Напомним, что именно за цвет волос и сигарету Ася оказалась под жестким давлением карабахской, с позволения сказать, "полиции".

Первый визит гражданки в оккупированный Арменией Карабах запомнится ей надолго.

Как рассказала "АЖ" Хачатрян, на улице к ней подошли полицейские и заявили, что очень хорошо знают "всех своих граждан, вас не знаем, должны проверить". После этого все и началось. Ее несколько раз вызывали в полицию, оказывали моральное и физическое давление и, в конце концов, назвали "бакинской шпионкой". "Один из полицейских говорил другому: посмотри-ка в паспорте, может, там есть бакинская печать?"

"Они периодически повторяли: закона будете требовать в Армении. В участке я несколько раз просилась в туалет, но они не позволяли пойти, говорили: тебе никто не разрешал идти. Мне ничего не говорили, почему я в участке", - рассказала Ася "АЖ", добавив, что на все ее вопросы угрожали насилием, если она не замолчит. "Я пошла в туалет, а когда вышла, меня отвели к начальнику, он начал говорить со мной на "ты", я предупредила, чтобы говорил на "вы", а он смял пачку сигарет, бросил в меня и сказал: ты кто такая, ара, убирайся отсюда. Полицейские выволокли меня из кабинета", - сказала она. Когда она, обращаясь к одному из полицейских, потребовала позвонить, тот разозлился и ответил, что не позволяет ей этого. "Я говорила, что не буду говорить без адвоката. Он встал, взял меня за грудки и стал трясти, слегка ударил и стал оскорблять нецензурными выражениями".

Султан Керим