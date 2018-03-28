Азербайджан и Турция обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

Находящийся с официальным визитом в Анкаре министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду встретился с главой Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этоим говорится в сообщении министерства обороны, распространенном в среду.

Стороны обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военной промышленности.