Президент Ильхам Алиев: Для развития ирано-азербайджанских связей откроются новые возможности

28 марта после завершения встречи один на один состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в расширенном составе с участием делегаций.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, президенты выступили на встрече.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости.

Еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан. В первую очередь, хочу поздравить Вас и весь братский народ Ирана с Новруз байрамы, пожелать иранскому народу счастья и благополучия.

Ваш визит имеет очень большое значение. За последние четыре года мы встречались десять раз, и каждая встреча имеет большой смысл, значение. За эти годы ирано-азербайджанские связи достигли самого высокого уровня. Мы обсуждаем вопросы в условиях дружбы и братства. Достигнутые договоренности исполняются.

Сегодня на встрече в узком составе мы говорили об этом. Еще раз хочу сказать, что все достигнутые договоренности исполняются, и это еще больше сближает наши страны. Мы успешно сотрудничаем во всех сферах - политической, экономической, культурной, энергетической, транспортной. Сотрудничество дает прекрасные результаты. На сегодняшний день подписаны многие двусторонние документы. Они исполняются. Документы, которые сегодня будут подписаны, также откроют новые возможности для нашего сотрудничества. Эти документы в том числе предусматривают нашу совместную работу на Каспийском море, строительство железной дороги Астара-Решт и пр., и конечно, они имеют особое значение для сближения наших стран.

Главный вопрос в том, что мы сотрудничаем искренне. Между нами налажены тесные связи. Межгосударственные связи строятся на здоровой основе. Есть взаимное доверие, и результаты - наглядное проявление данных факторов.

Еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Уверен, что визит будет очень успешным и откроет новые возможности для развития ирано-азербайджанских связей.