Хасан Роухани: Карабахский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем, сказал в среду находящийся с официальным визитом в Баку Президент Ирана Хасан Роухани, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати, Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

"Мы считаем, что региональные вопросы должны решаться дипломатическим путем. По нашему мнению, проблемы Йемена должны найти решение путем проведения дипломатических переговоров. Военного решения не существует", - отметил Президент Ирана.

По словам Роухани, необходимо обеспечить решение нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

"Необходимо укрепить стабильность в регионе усилиями двух стран - Азербайджана и Армении. Мы рады, что в этом направлении прилагаются дипломатические усилия. Защита территориальной целостности стран, политической географии региона имеют очень важное значение для нас", - сказал Президент Ирана.

Роухани отметил, что Иран заинтересован в более тесных отношениях с дружественным Азербайджаном на благо обеих стран.