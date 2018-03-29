Хасан Роухани: Карабахский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем
Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем, сказал в среду находящийся с официальным визитом в Баку Президент Ирана Хасан Роухани, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати, Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .
"Мы считаем, что региональные вопросы должны решаться дипломатическим путем. По нашему мнению, проблемы Йемена должны найти решение путем проведения дипломатических переговоров. Военного решения не существует", - отметил Президент Ирана.
По словам Роухани, необходимо обеспечить решение нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.
"Необходимо укрепить стабильность в регионе усилиями двух стран - Азербайджана и Армении. Мы рады, что в этом направлении прилагаются дипломатические усилия. Защита территориальной целостности стран, политической географии региона имеют очень важное значение для нас", - сказал Президент Ирана.
Роухани отметил, что Иран заинтересован в более тесных отношениях с дружественным Азербайджаном на благо обеих стран.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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