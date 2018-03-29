Хасан Роухани: Азербайджан и Иран должны максимально использовать возможности Каспийского моря

Отношения между Азербайджаном и Ираном, основанные на взаимном уважении и доверии между правительствами, еще более развились за последние годы, сказал, в частности, в среду находящийся с официальным визитом в Баку Президент Ирана Хасан Роухани, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

"В последние годы доверие и уважение между правительствами двух стран возросло. Стороны в настоящее время реализуют совместные проекты. Сегодня обе страны видят позитивные результаты своего сотрудничества", - сказал Роухани.

Роухани отметил, что некоторые документы, подписанные сегодня между двумя странами, являются историческими. Эти документы, по его словам, принесут пользу двум странам, региону и всему миру.

Говоря в частности о сотрудничестве в транспортной сфере, он подчеркнул важность транспортного коридора "Север-Юг".

"Решение, принятое сегодня о совместном запуске железной дороги Решт-Астара, показывает взаимопонимание двух стран, значимость этого коридора", - сказал Роухани.

Далее, Роухани рассказал о возможностях сотрудничества в Каспийском море. Он отметил, что стороны должны максимально использовать возможности Каспийского моря путем сотрудничества в областях науки, экономики, торговли, судоходства, рыболовства и туризма.

По его словам, стороны сегодня договорились о совместном использовании ресурсов Каспийского моря.

Роухани отметил, что решения двух стран по совместным инвестициям, по запуску железной дороги Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), а также по совместному производству автомобилей, свидетельствуют о сильной воле двух стран для расширения сотрудничества.

Возможности для будущего сотрудничества по созданию совместного фармацевтического завода, а также сотрудничества в сфере здравоохранения, по газовому свопу, вложению инвестиций в энергетический сектор и в сфере туризма указывают на то, что стороны способны предпринять новые шаги во благо общих интересов, добавил он.

Президент Ирана отметил, что стороны также решили расширить сотрудничество в банковском секторе и работать над льготным торговым соглашением.