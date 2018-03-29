Азербайджан-самая безопасная и стабильная страна на Южном Кавказе - РОССИЙСКИЙ ПОЛИТОЛОГ

Азербайджан по праву заслуживает статус ведущей страны Южного Кавказа, так как с момента установления своей независимости последовательно развивался, усиливая свои позиции в регионе и в мире.

Об этом заявила Day.Az заместитель директора российского Института политических исследований, эксперт Дарья Гревцова.

По ее словам, все это время рос уровень жизни, ликвидировались очаги бедности, а нефтегазовые деньги от экспорта природных ресурсов эффективно распределялись в стране, направлялись на крупные инфраструктурные проекты и на общее оживление экономики.

Временами темпы экономического роста превышали 20%, что является огромным успехом. Государство уделяет большое внимание развитию регионов и городов. В этом смысле особое место уделено развитию и процветанию нового Баку, который приковывает к себе внимание не только иностранных туристов, но и всего региона.

По сути дела, это один из самых выдающихся урбанистических проектов в мире, когда создается очень привлекательный город для жизни людей и туристов. Стоит отметить, что туризм в Азербайджан в частности из России, сейчас бьет все рекорды. Сам по себе Баку создает новый облик города и всего Азербайджана. Очень существенным моментом является то, что граждане Азербайджана, испытывают большое удовлетворение от того, что их страна активно повышает свой авторитет на международной арене. Здесь проходит большое количество крупных международных событий, как, например, спортивные соревнования "Европейские игры" в 2015 году и другие. К тому же, Азербайджан часто выбирается точкой переговоров по очень многим проблемам, в частности, переговоры между руководством российской и американской армиями проходят именно в этой стране, причем на регулярной основе", - сказала Дарья Гревцова, добавив, что Азербайджан-самая безопасная и стабильная страна на Южном Кавказе.

По оценкам Дарьи Гревцовой, Азербайджан выделяется на фоне других стран региона Южного Кавказав динамичным развитием, которое базируюется прежде всего на стабильной внутриполитической обстановке в стране.

"Этот факт абсолютно противоречит ситуации в соседней Армении, где происходят перестрелки в центре Еревана, а президент опасается пойти на компромисс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта из-за того, что его позиции по данному вопросу очень слабые", - указала политолог.

"Что касается российско-азербайджанских отношений, то я думаю, что тот курс, который был взят на развитие и улучшение отношений двух стран, будет продолжен. Существует несколько направлений отношений между Россией и Азербайджаном: создание хороших и благоприятных условия для крупной азербайджанской диаспоры в России и для русскоязычной диаспоры в Азербайджане, развитие экономических связей в различных отраслях, таких как нефтегазовый сектор, военно-техническое сотрудничество, туризм и сельское хозяйство.

Россия и Азербайджан в последнее время пытаются реализовать ряд трансграничных международных проектов как создание транспортного коридора Север-Юг, что также положительный шаг, предусмотренный на усиление двустороннего сотрудничества.

Россия и Азербайджан также активно сотрудничают в освоении ресурсов Каспийского моря с той целью, чтобы эти ресурсы служили на благо странам региона. Также очень важно сотрудничество между спецслужбами двух стран по борьбе с терроризмом, которое можно охарактеризовать как практически образцовое",- сказала российскйи политолог, с уверенностью отметив, что отношения между Россией и Азербайджаном находятся в очень позитивном состоянии.

Матанат Насибова