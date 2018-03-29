Очередной взрыв в оккупированном Карабахе - погибли трое

На оккупированных территориях Азербайджана произошел очередной трагический инцидент, связанный с минами.

Как сообщает Новости-Армения, несколько часов назад в результате подрыва на мине автомобиля марки ВАЗ-2121 (Нива) в Карабахе погибли три человека, еще двое ранены.

Автомобиль подорвался в нейтральной зоне близ города Агдере. Особо подчеркивается, что среди пострадавших нет военнослужащих, ни солдат, ни офицеров.

Как сообщают армянские СМИ, инцидент произошел недалеко от села Нор Казанчи Агдеринского района. В автомобиле находились сотрудники международной (британско-голландской) организации HaloTrast.

Отметим, что эта структура уже который год незаконно ведет на оккупированных территориях Азербайджана работы по разминированию.

Также отметим, что за последний год на оккупированных Арменией территориях было зафиксировано более десяти случаев смерти военнослужащих в результате подрыва мин. В ряде случаев солдаты случайно наступали на мины из-за отсутствия у военчастей элементарной карты минных полей. Были и инциденты, связанные с неподготовленностью армянских саперов и минеров, когда мины взрывались у них в руках или в ходе учений и инженерных работ.

Султан Керим