Завершился визит Президента Ирана в Азербайджан - ФОТО
29 марта 2018 12:27 182
В четверг завершился официальный визит Президента Ирана Хасана Роухани в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Президента Ирана Хасана Роухани провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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