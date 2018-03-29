Президент Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанские связи имеют большое значение для мира

"Уважаемый Президент Хасан Роухани. Уважаемые гости, дамы и господа. Завершается официальный визит Президента Роухани в Азербайджан. С полной уверенностью можно сказать, что визит прошел очень успешно и имеет прекрасные результаты. Ирано-азербайджанские связи дружбы, братства сегодня находятся на самом высоком уровне. Это еще раз подтверждают проведенные вчера переговоры, обсуждения. Мы очень активно сотрудничаем в политической, экономической и всех других сферах. Мы с Президентом Роухани регулярно проводим встречи. За последние четыре года мы провели 11 встреч. Эта цифра сама по себе показывает то, насколько тесно мы сотрудничаем, и какое между нами существует взаимное доверие. И это естественно. Потому что наши народы на протяжении веков жили, созидали вместе. Объединяющие нас общая история, культура являются основным фактором для сегодняшних наших связей. Нас очень радует стремительное развитие сегодня этих связей. При таком высоком уровне политических связей, конечно же, мы можем реализовать любые экономические и транспортные проекты и делаем это. Мы лично контролируем все данные поручения. Я рад, что члены межправительственной комиссии, все должностные лица, выполняющие эти поручения, с честью исполняют свой служебный долг. Сегодня ирано-азербайджанские связи имеют большое значение не только для двух стран, но и для региона, и могу сказать, что и для мира. Потому что реализуемые по нашей инициативе проекты имеют большое значение для всего региона, Евразийского континента", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что накануне состоялся широкий обмен мнениями по развитию торговых связей.

"Считаем, что нынешний уровень торговых связей не отражает уровня наших связей. Поэтому моя рекомендация деловым людям, участвующим в этом бизнес-форуме, состоит в том, что мы должны сотрудничать еще теснее. Должны быть предприняты практические шаги для увеличения торгового оборота. Надеюсь, что в последующие годы возрастет и наш взаимный экспорт. Для достижения этого существуют возможности", - добавил Президент Ильхам Алиев.