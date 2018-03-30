Незаконно действующая в Карабахе британская НПО наступила на армянские грабли

Незаконно работающая в оккупированном Карабахе неправительственная структура под названием The HALO Trust понесла потери.

29 март в нейтральной полосе, недалеко от села Нор Казанчи Агдеринского района на мине подорвался автомобиль марки ВАЗ-2121 (Нива). В результате погибли три человека, еще двое ранены.

Факты подрыва мин на оккупированных территориях, жертвами которых становятся сами военнослужащие оккупационных сил и местные жители, стали чем-то обыденным. Они не особо волнуют уже и общественность Армении, граждане которой и становятся жертвами таких инцидентов.

Однако на сегодняшнем случае стоит остановиться подробнее, потому что на армянские грабли наступила организация, уже который год незаконно действующая в оккупированном Карабахе в обход запретов и требований азербайджанской стороны. The HALO Trust базируется в Лондоне и прежде именовалась американо-британской. Но теперь она представляется британо-голландской, то есть, как надо понимать, американцы отказались от ее финансирования и новыми спонсорами стали Нидерланды. Американское правительство уже давно предпринимает попытки увернуться от спонсирования данной НПО, и, видимо, этот процесс завершился.

The HALO Trust работает на оккупированных территориях с 2000 года и запрещена в Азербайджане. За незаконную деятельность в оккупированном Карабахе она была внесена в "черный список". В 2011 году Азербайджан запретил перевозку через территорию страны в Афганистан оборудования HALO Trust, после чего та обратилась в ООН с жалобой на Баку. Однако азербайджанская сторона не пошла на попятную и еще раз потребовала прекращения несанкционированных работ. В конце концов после переговоров по дипломатическим каналам оборудование было отправлено в Грузию.

На оккупированных территориях, по сообщениям СМИ, остались в наличии еще 70 минных полей. На одном из них и подорвались саперы. Кстати, погибшие - местные жители, а не европейские специалисты. То есть разминирование производится только под эгидой HALO Trust собственными силами. Не исключено, что есть проблемы и с оборудованием, потому что, как заявил армянским СМИ представитель оккупационного режима Бабаян, работы на месте взрыва ранее уже велись. Тем не менее подрыв произошел - видимо, сказывается недостаток средств. А в недостатке средств представитель режима обвинил Азербайджан, который делает все, чтобы препятствовать работе британской организации и сократить ее финансирование.

Правильно, Азербайджан принимает меры и, как показывают события, добивается своего на этом направлении.

Отметим, что после того, как американцы потеряли интерес к ее финансированию, HALO Trust оказалась на голодном пайке. Трудно сказать, на какие деньги она разминирует Афганистан, но средства на незаконные работы в оккупированном Карабахе наскребаются, что называется, по сусекам.

Как сообщается, общая стоимость программы разминирования в Карабахе - 8 млн. долларов. В прошлом году удалось выклянчить у диаспоры и спонсоров 1 миллион. Был также найден некий анонимный спонсор, который согласился выплатить половину суммы. Но где взять оставшуюся половину?

Финансирование организации было неожиданно прекращено в 2013 году. Сообщалось, что международные доноры отказались финансировать HALO Trust из-за невозможности проверить достоверность ее отчетов. Кроме того, достоянием СМИ стали факты, выявленные российским ФСБ еще в 90-х годах, когда "специалисты" организации вместо разминирования обучали местных "коллег" в Чечне устанавливать и маскировать мины. Есть ли гарантии, что этим же самым представители организации не занимаются в Карабахе? Гарантий нет, в то время как сомнения по поводу ангажированности структуры достаточно большие.

По-видимому, белые пятна в деятельности организации и сыграли свою роль в том, что американская сторона пытается снять с себя всяческую ответственность за нее. Тем не менее, армянское лобби США и диаспора за прошедшие годы предпринимали недюжинные усилия для того, чтобы выбить из американского правительства деньги на "гуманитарное разминирование" оккупированных территорий Азербайджана. Такая активность и настойчивость армянской стороны еще более подмачивает репутацию HALO Trust и только укрепляют уверенности, что ей нечего делать в зоне конфликта.

Вокалист группы "System of a Down" (SOAD) Серж Танкян инициировал в соцсети сбор средств на нужды HALO Trust. А лоббисты Шерман и Валадао в ходе обсуждений в Конгрессе бюджета для Европы и Евразии в 2018 финансовом году пытались поднять этот вопрос и выторговать у правительства дополнительные средства под предлогом "гуманитарного разминирования". Выжать слезы сочувствия у конгрессменов не удалось, и сумма, предназначенная Армении, была урезана в четыре раза, несмотря на все нытье и лоббинг.

Кстати, в Армении на такое невнимание со стороны Штатов так разобидились, что американскому посольству в РА пришлось вчера выступить с разъяснениями и опровергнуть сообщения СМИ о том, что помощи Еревану не будет.

Будет, но не так, как мечталось бы армянской стороне и ее фанатам.

Зульфугар Ибрагимов