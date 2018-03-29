Президент Ильхам Алиев: Взаимные инвестиции в Иране и Азербайджане не пропадут, а наоборот, принесут хорошие доходы

Взаимные инвестиции в Иране и Азербайджане не пропадут, а наоборот, принесут хорошие доходы. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в четверг в Баку на азербайджано-иранском бизнес-форуме, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы очень рады, что в последнее время деловые люди из Ирана проявляют еще больший интерес к Азербайджану, азербайджанской экономике. Мы всегда рады видеть своих иранских братьев. Они могут успешно осуществлять в Азербайджане деятельность, как в качестве инвестора, так и подрядчика. Для этой деятельности имеются все возможности. Главное - это единство наших народов, сохранение межгосударственных отношений на самом высоком уровне и будущие возможности проектов, реализуемых по нашей инициативе. Мы создаем в нашем регионе новую реальность. Ирано-азербайджанские связи уже превратились в важный фактор для региональной безопасности, стабильности, сотрудничества. Мы это сделали, причем за короткое время", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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