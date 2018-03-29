Сержу Саргсяну не позволили стать бездомным

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о предоставлении особняка президенту страны Сержу Саргсяну после истечения срока его полномочий.

Решение принято в соответствии с законом "Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц", передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

В соответствии с решением правительства, находящийся на балансе государственной некоммерческой организации "Хозяйство частных домов Конда" (находится в ведении аппарата президента Армении - ред.) особняк и прилегающие к нему постройки (1.5365 га) будет безвозмездно на правах собственности передан в качестве жилья Сержу Саргсяну после истечения его полномочий в статусе президента Армении.

При этом правительственным решением Министерство труда и по социальным вопросам Армении, а также Служба нацбезопасности должны будут обеспечить предоставление остальных предусмотренных законом гарантий уходящего в отставку президента.

Решение вступает в силу с 9-го апреля 2018 года.

По информации СМИ, решение было принято на закрытых обсуждениях.