Сержу Саргсяну не позволили стать бездомным
Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о предоставлении особняка президенту страны Сержу Саргсяну после истечения срока его полномочий.
Решение принято в соответствии с законом "Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц", передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.
В соответствии с решением правительства, находящийся на балансе государственной некоммерческой организации "Хозяйство частных домов Конда" (находится в ведении аппарата президента Армении - ред.) особняк и прилегающие к нему постройки (1.5365 га) будет безвозмездно на правах собственности передан в качестве жилья Сержу Саргсяну после истечения его полномочий в статусе президента Армении.
При этом правительственным решением Министерство труда и по социальным вопросам Армении, а также Служба нацбезопасности должны будут обеспечить предоставление остальных предусмотренных законом гарантий уходящего в отставку президента.
Решение вступает в силу с 9-го апреля 2018 года.
По информации СМИ, решение было принято на закрытых обсуждениях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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