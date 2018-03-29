Хасан Роухани: Безопасность Азербайджана – наша безопасность, развитие Азербайджана – наше развитие

Безопасность Азербайджана - наша безопасность, развитие Азербайджана - наше развитие.

Об этом сказал в четверг во время выступления на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку Президент Ирана Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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