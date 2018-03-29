Эрдоган встретился с министром обороны Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом говорится в сообщении официального сайта президента Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, встреча Эрдогана и Гасанова состоялась 29 марта в президентской резиденции в Анкаре.

Вчера министр обороны Азербайджана встретился с главой Генштаба ВС Турции генералом Хулуси Акаром. Во время встречи обсуждалось военное сотрудничество между двумя странами, военно-политическое положение в регионе.

Находящийся с официальным визитом в Анкаре министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг встретился с министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли. Встреча министров обороны прошла один на один и затем продолжилась с участием делегаций в расширенном составе.

В ходе переговоров было отмечено, что азербайджано-турецкое стратегическое партнерство, основанное на дружеских и братских отношениях, постоянно развивается. Было также отмечено, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией проводится как на двусторонней основе, так и в рамках программ НАТО.

В ходе встречи обсуждались вопросы по региональной безопасности, основным направлениям военных связей между Азербайджаном и Турцией, развитию сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах. Предметом переговоров также стало проведение совместных военных учений, организация взаимных визитов экспертных групп, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что в среду Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турции Нуреттина Джаникли прибыл с официальным визитом в Анкару. Министр обороны Азербайджана 31 марта примет участие в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

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