Обещания Затулина подставляют Армению под ядерный удар - МНЕНИЕ ИЗ ЕРЕВАНА

Как сообщили армянские СМИ, поставки Россией оружия Армении по новому кредиту в $100 млн. начнутся до конца 2018 года.

Об этом в четверг сообщил на выставке ArmHiTec в Ереване замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

Кредитное соглашение на поставку очередной партии российский вооружений был ратифицирован Арменией в конце минувшего года.

Одновременно с этой новостью, распространяются и слова замминистра обороны Армении Давида Пахчаняна, который со ссылкой на представителей России, в частности, скандально известного Константина Затулина, заверил, что поставки вооружения Азербайджану будут значительно сокращены, если не прекращены полностью. "Очевидно, что мы имеем определённое недовольство в связи с поставками российского вооружения Азербайджану", - сказал он на пресс-конференции в среду, наивно полагая, что заявления Затулина и прочих связаны с "недовольством" Еревана.

Слова большого любителя Армении Затулина, вообще, вызвали у армянской стороны приступ энтузиазма и уже были прокомментированы всеми, кто способен в этой стране связать пару слов.

А вот политолог Левон Ширинян предлагает взглянуть на вопрос более трезво и не торопиться бить в литавры.

"Только лишь заявления Затулина для нас крайне недостаточно, подобное заявление должно последовать от имени председателя Госдумы или президента Путина, поскольку необходим высокий уровень межгосударственных отношений", - сказал политолог в беседе с Первым Информационным.

Так же трезво стоит относиться, по его мнению, и к словам Затулина о том, что любое нападение на Армению Россия будет рассматривать как нападение на нее.

Политолог считает, что упоминание Затулиным слов Вазгена Саркисяна о то, что Россия в лице Армении имеет свой собственный Израиль на Южном Кавказе, означает, что в крайней ситуации Армения может стать мишенью для ядерных ударов со стороны других государств. Это также означает уничтожение комплементарной политики и то, что Армения вступает в конфронтацию с США и НАТО.

Одним словом, пока обещания Затулина не подтвердит сам Путин, пока сам президент РФ не заявит, что не будет продавать оружия Баку и поддержит Ереван во всех его грязных делах, верить лоббисту не стоит. Ширинян предлагает и другой вариант для Москвы доказать свою преданность - признать "независимость" оккупированного Карабаха. А пока всего этого не произошло, слова Затулина не имеют веса и остаются собственным мнением лоббиста.

Несмотря на сомнительность аргументации, в одном Левон Ширинян все же прав - не стоит принимать все, что слышишь, за официальную позицию России.

Добавим к этому, что не стоит также рассчитывать вытеснить Азербайджан из российской политики. В то же время, армянская сторона может не беспокоиться насчет того, что Азербайджан вздумает претендовать на место Армении в "сердце" России. Это место слишком неприглядно и постыдно, чтобы реально независимому и самодостаточному государству иметь на него виды.

Зульфугар Ибрагимов