Серж Саргсян наконец признался: все дело в деньгах

Вчера Серж Саргсян в последний раз в статусе президента принял участие в ежегодном общем собрании в Национальной академии наук РА.

Как пишут армянские СМИ, он говорил о своем традиционном участии в этих мероприятиях и отметил, что встречи с учеными будут продолжаться, по сути, дав понять, что собирается после апреля возглавить страну как премьер-министр. Кстати, один из выступающих ученых по ошибке назвал его "господин премьер-министр".

Саргсян также заявил об уважении к ученым - как своем, так и народа. Отметил, что его участие в ежегодных собраниях Академии - не только проявление этого уважения, но и еще одна отличная возможность ознакомиться с проблемами, деятельностью научного сообщества, состоянием науки.

Однако на замечание разных ученых, участвовавших в собрании, что они нуждаются в оборудовании, нужны деньги, Серж Саргсян ответил: "Вы хотите денег? Я тоже хочу. Все хотят". Более того, он не оставил и надежды на будущее: "Одно вам всем действительно известно, мы убеждены, что наш народ всегда относился к науке с почтением, и наука в Армении всегда востребована. И вы, и те, кто придет после вас, должны это делать, к сожалению, на скудные средства. Наша судьба еще долго будет такой: имея небольшие возможности, мы должны решать серьезные проблемы".

Армянские журналисты спросили у председателя НАН Радика Мартиросяна относительно "благой вести" Сержа Саргсяна о том, что денег нет, "и все мы хотим денег". Радик Мартиросян ответил: "А что должен был сказать президент, когда денег нет? Сказать - есть, но не даем?".

Журналисты спросили Радика Мартиросяна о том, что если у ученого, образно говоря, нет бумаги, на которой он, к примеру, может разрабатывать формулы, имеет ли смысл ожидать от него научных результатов? "Не обязательно писать на бумаге. Пусть держит в уме, хранит в компьютере", - ответил председатель Национальной академии наук.

Комментарии, как говорится, излишни...

Садиг Ахмедов