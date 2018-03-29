Встреча президентов Азербайджана и Ирана в Баку поспособствует усилению безопасности в регионе - МНЕНИЕ

Визит президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани в Азербайджан проложит начало новому этапу развития двусторонних отношений.

Такое мнение высказал Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западного университета Фикрет Садыхов.

По его словам состоявшаяся встреча глав двух государств внесет определенный импульс в развитие отношений Ирана и Азербайджана, основу которых составляют давние исторические связи.

"Ирано-азербайджанские связи развиваются достаточно динамично, и действительно, как отметил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку, двусторонние отношения представляют большую значимость не только для двух стран, но и всего региона.

Несомненно, визиты глав государств в Иран и в Азербайджан, их встречи на различных международных площадках, очень важны и укрепляют сотрудничество и отвечают интересам двух стран Очень важно, что обе страны вовлечены в различные транспортные, экономические, энергетические проекты в регионе, в том числе с участием других соседних государств.

Примечательно, что стороны в ходе визита иранского лидера в Азербайджан подписали ряд важных документов, что также подтверждает взаимный интерес в продвижении дальнейшего сотрудничества. Очевидно, что на данном этапе отношений просматриваются многообещающие перспективы сотрудничества в сфере транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской), нефтегазовом секторе, а также в вопросах мирного использования ядерной энергии

Полагаю,что это тот самый формат, который способствует стабильности и безопасности в регионе, усилению партнерства и упрочению баланса в сотрудничестве Баку и Тегерана", - сказал Фикрет Садыхов.

Политолог отметил важность активного сотрудничества двух стран в сфере борьбы с международным терроризмом.

"Обе страны прилагают усилия в целях сохранения стабильности и укрепления региональной стабильности. В этом смысле особенно ценно взаимодействие с иными региональными игроками - Россией, Турцией и Грузией с тем, чтобы противостоять внешним угрозам в регионе "- резюмировал наш собеседник.

Матанат Насибова