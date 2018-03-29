Ракетные и артиллерийские войска Азербайджана проводят учения с боевыми стрельбами - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне проводятся учения ракетных и артиллерийских соединений и подразделений азербайджанской армии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе учений, проведенных на одном из полигонов, выполняются практические боевые стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок.
С целью обеспечения точности и интенсивности стрельб артиллерийские подразделения используют современные автоматизированные системы управления.
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