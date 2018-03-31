Совместные проекты с соседними странами усиливают значимость Азербайджана в регионе - ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Тесные региональные связи между Ираном и Азербайджаном являются наглядным примером добрососедства, и недавний визит иранского лидера в Баку в очередной раз это показал.

Такое мнение высказал Day.Az руководитель Фонда развития азербайджанской культуры, политолог ШамильТагиев.

По словам эксперта, Азербайджан и Иран связывают общая история, религия и традиции, и что эти отношения имеют для обеих стран колоссальное значение, несмотря на то, что геополитические интересы у Тегерана и Баку разные.

"То, что в ходе визита президента Роухани в Баку было подписано много документов стратегического значения, в сфере торговли, экономики, энергетики, транспорта (в частности связанных со строительством железной дороги Астара-Решт, а также с совместной работой в Каспийском море), показывает обоюдный интерес в продолжении взаимовыгодного и перспективного сотрудничества. Как результат совместной работы с соседними странами продвигается реализация транспортного коридора Север-Юг, Юг-Запад, а маршрут железной дороги Баку-Тбилиси-Карс может стать связующим мостом транспортной трансевразийской торговой цепи.

На сегодняшний день экономический потенциал между двумя странами достаточно высокий. В то же время понятно, что из-за экономических санкций Запада Иран вынужден реализовывать все свои проекты через третьи страны, что требует огромного вклада в экономику стран, реализующих иранские экономические проекты на своих площадках. Как раз таки, у Азербайджана есть шансы стать одной из этих стран, поскольку региональные макропроекты, в которых участвуют Россия, Турция, Иран и страны Азии, также реализуются через транзитную территорию Азербайджана", - пояснил Шамиль Тагиев.

По его словам, особую значимость обретает строительство железнодорожного проекта Астара-Решт, в реализации которого заинтересован не только Иран, но и страны евразийского пространства.

"Для Баку данный проект является как раз таки очередным транзитным проектом через свою территорию. За последние годы активно развиваются торговые отношения между Ираном и странами евразийского союза, а между тем Азербайджан находится на перекрестке всех этих экономических союзов и пространств. Я думаю, что грамотно реализуя все предложенные партнерами региональные проекты, Азербайджан сможет заработать и еще больше силить свою экономику не только продажей энергоресурсов, но и транзитными доходами", - отметил наш собеседник, добавив, что независимая экономическая политика Азербайджана устраивает не всех региональных партнеров, поэтому в ряде случаев они не оставляют попыток как-то помешать реализации некоторых экономических проектов, даже в ущерб своим интересам.

Далее эксперт отметил, что, Азербайджан как ведущее государство стратегически важного по своей значимости южно-кавказского региона обладает достаточным потенциалом для роли связующего звена в геополитических и геоэкономических форматах в треугольнике Москва-Баку-Тегеран.

Матанат Насибова