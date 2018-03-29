Регулярные встречи президентов Азербайджана и Ирана свидетельствуют об укреплении отношений между странами

Проведение президентами Азербайджана и Ирана 11 встреч за четыре года говорит о все более укрепляющихся отношениях между двумя странами.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли, комментируя визит Президента Ирана в Азербайджан.

По его словам, повышение уровня отношений между Азербайджаном и Ираном имеет важное значение.

"В ходе визита были подписаны важные документы. Самые важные - это меморандум взаимопонимания о совместной разработке нефтяных блоков на Каспийском море и соглашение о финансировании строительства участка железной дороги Астара-Решт. В рамках визита были подписаны и другие документы в сферах экологии, спорта, культуры и здравоохранения. Это значит, что Иран и Азербайджан становятся еще ближе. Наряду с двусторонними встречами между Азербайджаном и Ираном, проводятся встречи и в трехстороннем и четырехстороннем форматах, которые способствуют сохранению мира и обеспечению безопасности в регионе. Думаю, что товарооборот между Азербайджаном и Ираном будет расти и дальше и будет продвижение в сотрудничестве в других сферах", - сказал депутат.

Керимли добавил, что в развитии отношений с Азербайджаном заинтересована и общественность Ирана, которая поддерживает это сотрудничество.

"В последнее время выросло число иранских граждан, приезжающих Азербайджан. Это вклад в увеличение инвестиций и развитие туристической сферы", - сказал Керимли.

В заключение депутат сказал, что в рамках визита Президент Ирана сказал о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

"Президент Ирана Хасан Рухани выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана и сказал, что является сторонником политического решения нагорно-карабахского конфликта", - сказал парламентарий.