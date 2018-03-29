Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водоснабжения Агстафы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению водоснабжения города Агстафа.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью улучшения водоснабжения города Агстафа из суммы, указанной в подпункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год, для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утверждённого распоряжением Президента от 22 января 2018 года, ОАО "Азерсу" будет выделено 4,6 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.