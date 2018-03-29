В Азербайджане утверждены правила ведения госреестра обременения движимого имущества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении "Правил ведения государственного реестра обременения движимого имущества" и "Стоимости пользования государственным реестром обременения движимого имущества".

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно указу, стоимость внесения в реестр уведомления об обременении устанавливается в размере 10 манатов, а уведомления об изменении обременения - в размере шести манатов. Стоимость выдачи утвержденного отчета о результатах поиска на бумажном носителе устанавливается в размере шести манатов.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; в течение трех месяцев определить список информационных систем, подлежащих интегрированию в реестр и принять меры для их интеграции, решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана поручено решить вытекающие из указа вопросы.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать Кабмин Азербайджана.