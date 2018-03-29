Азербайджан и Россия обеспечат бесперебойный пропуск на пограничных пунктах - ФОТО

Между сотрудниками Таможенного управления Хачмазского района Государственного таможенного комитета Азербайджана и Северокавказского таможенного управления России состоялась очередная рабочая встреча, говорится в четверг в сообщении госкомитета.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Она прошла на расположенном на российско-азербайджанской границе пограничном пункте пропуска "Самур" Таможенного управления Хачмазского района.

На встрече делегаций во главе с начальником Таможенного управления Хачмазского района Азером Мамедовым и начальником Таможенного управления Дагестана Русланом Яхъяевым было выражено удовлетворение существующим взаимодействием, подчеркнута важность предварительного обмена информацией, синхронизации процесса перехода через границу грузовых транспортных средств и увеличения усилий в других областях.

Стороны, в частности, обсудили интенсификацию процесса перехода через границу сельскохозяйственной продукции, оперативного устранения возникающих проблем при пересечении границы.

В конце встречи был подписан рабочий протокол между Азербайджаном и Россией по обеспечению бесперебойного пропуска на пограничных пунктах.