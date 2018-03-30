Оплеуха Маргарите Симоньян от США: в Вашингтоне запретили эфир Russia Today

Известная альтернативной адекватностью Маргарита Симоньян, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, получила еще одну оплеуху из США. На этот раз - из Вашингтона.

Компания-провайдер, транслировавшая эфир телеканала Russia Today в Вашингтоне, исключила телеканал из сетки вещания, заявила сама Симоньян.

"Мы знаем, что это произошло именно из-за принужденного клеймирования RT статусом "иностранного агента" в США", - сообщила она РИА Новости.

При этом Симоньян отметила, что телеканал продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах. Позднее в RT сообщили, что последним днем вещания в Вашингтоне будет 31 марта.

На прошлой неделе стало известно, что конгресс США обсуждает новые законопроекты, направленные на ограничение деятельности иностранных СМИ в стране.

Законодатели предлагают обязать массмедиа отчитываться перед властями раз в полгода. Кроме того, в эфире каждый час будут транслировать объявление о финансировании из-за рубежа. Телеканал RT обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а в конгрессе начались разбирательства.