Оплеуха Маргарите Симоньян от США: в Вашингтоне запретили эфир Russia Today
Известная альтернативной адекватностью Маргарита Симоньян, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, получила еще одну оплеуху из США. На этот раз - из Вашингтона.
Компания-провайдер, транслировавшая эфир телеканала Russia Today в Вашингтоне, исключила телеканал из сетки вещания, заявила сама Симоньян.
"Мы знаем, что это произошло именно из-за принужденного клеймирования RT статусом "иностранного агента" в США", - сообщила она РИА Новости.
При этом Симоньян отметила, что телеканал продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах. Позднее в RT сообщили, что последним днем вещания в Вашингтоне будет 31 марта.
На прошлой неделе стало известно, что конгресс США обсуждает новые законопроекты, направленные на ограничение деятельности иностранных СМИ в стране.
Законодатели предлагают обязать массмедиа отчитываться перед властями раз в полгода. Кроме того, в эфире каждый час будут транслировать объявление о финансировании из-за рубежа. Телеканал RT обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а в конгрессе начались разбирательства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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