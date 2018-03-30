Азербайджан закрепил за собой статус моста между Западом и Востоком - МНЕНИЕ
Азербайджан на протяжении многих лет укрепляет свой статус моста между Западом и Востоком, считает посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.
"Это подтверждается и тем, что страна стала кратчайшим для Китая транзитным путем в Европу, построив железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Азербайджан сократил время транспортировки грузов из Китая в Европу до 12 дней, и это не может не отразиться позитивно на экономическом положении всего евразийского континента", - сказал Trend Лабардини.
Он отметил, что проекты регионального и мирового масштаба, над которыми Азербайджан работает в настоящее время, вызывают восхищение не только в регионе, но и за его пределами.
"Что касается внутренней экономики Азербайджана, мы с радостью наблюдаем за ее укреплением и развитием, и действиями, предпринимаемыми правительством страны, для беспрерывного развития и движения страны вперед", - сказал посол.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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