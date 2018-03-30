МИД Азербайджана об очередном вранье армян про Сумгайыт

Заявление МИД Армении о якобы размещении ООН в качестве официального "документа" заявления сепаратистского режима Нагорного Карабаха касательно Сумгаитских событий является очередным вымыслом.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что армянская сторона, прибегая к незаконным и провокационным действиям, добавила к распространенному письму постоянного представительства Армении при ООН в качестве дополнительных приложений бумаги, представленные сепаратистским режимом.

"Армянская сторона предприняла эти смешные и несерьезные шаги в ответ на представленные международному сообществу заявления министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, основывающиеся на неопровержимых фактах.

Постоянное представительство Азербайджана при ООН продолжительно разоблачает ложь армянской стороны и представляет Генеральной ассамблее и Совету безопасности ООН весомые документы, подтверждающие с точки зрения международного права агрессию и оккупацию Армении против Азербайджана", - сказал глава пресс-службы.