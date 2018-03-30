МИД Азербайджана об очередном вранье армян про Сумгайыт
Заявление МИД Армении о якобы размещении ООН в качестве официального "документа" заявления сепаратистского режима Нагорного Карабаха касательно Сумгаитских событий является очередным вымыслом.
Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Гаджиев отметил, что армянская сторона, прибегая к незаконным и провокационным действиям, добавила к распространенному письму постоянного представительства Армении при ООН в качестве дополнительных приложений бумаги, представленные сепаратистским режимом.
"Армянская сторона предприняла эти смешные и несерьезные шаги в ответ на представленные международному сообществу заявления министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, основывающиеся на неопровержимых фактах.
Постоянное представительство Азербайджана при ООН продолжительно разоблачает ложь армянской стороны и представляет Генеральной ассамблее и Совету безопасности ООН весомые документы, подтверждающие с точки зрения международного права агрессию и оккупацию Армении против Азербайджана", - сказал глава пресс-службы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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