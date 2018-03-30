Визит президента Ирана в Азербайджан открыл новый этап в развитии сотрудничества между двумя странами

30 марта 2018 09:04

Визит президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан открыл новый этап в развитии сотрудничества между двумя странами как в политической, так и экономической сферах.

Об этом, как передает Day.Az, Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Гусейнов напомнил, что во время визита был подписан ряд важных документов между Азербайджаном и Ираном. "Эти документы охватывают важные сфераы сотрудничества между двумя странами и создают сильную базу для еще большего развития отношений", - сказал депутат.

Он также отметил, что Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море, соглашение о финансировании строительства железнодорожного участка Астара - Решт являются документами, имеющими историческое значение.

Депутат добавил, что развитие отношений между Азербайджаном и Ираном важно не только для этих стран, но и для всего региона.

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