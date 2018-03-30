Али Гасанов: Цель некоторых кругов - дестабилизировать ситуацию в стране, навредив имиджу первого лица государства и его команды
30 марта 2018 11:04 759
Целью некоторых кругов, являющихся инструментом в руках антиазербайджанских сил внутри страны, является навредить имиджу первого лица государства и его команды, создать противостояние внутри команды и дестабилизировать ситуацию в стране.
Об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на проходящем в Баку "круглом столе" на тему "Сохранение национально-духовных ценностей в интернет-медиа и солидарность медиа против негативных явлений", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
29 Мар. 21:06 29 257
-
29 Мар. 12:04 8 228
-
29 Мар. 15:18 6 430
-
29 Мар. 12:10 4 791
-
29 Мар. 20:22 4 623