Али Гасанов: Цель некоторых кругов - дестабилизировать ситуацию в стране, навредив имиджу первого лица государства и его команды

Целью некоторых кругов, являющихся инструментом в руках антиазербайджанских сил внутри страны, является навредить имиджу первого лица государства и его команды, создать противостояние внутри команды и дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на проходящем в Баку "круглом столе" на тему "Сохранение национально-духовных ценностей в интернет-медиа и солидарность медиа против негативных явлений", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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