В Армении нашли самого нуждающегося человека. Им оказался Серж Саргсян

В Армении Сержа Саргсяна называют не иначе как фальшивым президентом и, за исключением "карабахского клана", практически все уверены, преступной деятельностью за годы властвования, он с точки зрения закона заработал не один тюремный срок.

Армянам уже надоело, как Саргсян с завидным постоянством раздавал и продолжает раздавать налево и направо заведомо невыполнимые обещания. При этом он не запинаясь, переворачивает факты с ног на голову и вдохновенно лжет о чем угодно.

Каждая очередная ложь Сержика давно стала привычной и воспринимается в лучшем случае с саркастическими усмешками, а чаще - с нескрываемым хохотом.

Этот фокусник мастерски умеет притворяться незрячим. С изяществом и ловкостью иллюзиониста он в своих заявлениях превращает черное в белое и наоборот, в упор не замечает такие позорные стороны армянской действительности, как безостановочное бегство людей из страны, что неудержимо ведет к демографической катастрофе. Слепота не позволяет ему замечать боль и страдания нищих, число которых достигло постыдных 40% населения.

Стоит отметить, что политическая клоунада, как и цирковая, не обходится без ассистентов. А их у главного фальсификатора Саргсяна хоть отбавляй.

К примеру, вчерашнее заседание правительства Армении в очередной раз продемонстрировало степень гниения изнутри криминально-олигархического режима, правящего страной, его оторванность от нужд и проблем народа, еле сводящего концы с концами.

В то время как сотни тысяч граждан Армении в поисках пропитания навсегда покидают страну, члены правительства устроили пышные проводы уходящему президенту Сержу Саргсяну, стараясь при этом продемонстрировать не только личную преданность, но и подобострастие, и даже раболепие. Оно и понятно - Саргсян готовится усесться в кресло премьера, в руках которого скоро будет сосредоточена вся власть в стране.

Как пишет ArmenianReport, мало кому из членов правительства хочется отрываться от кормушки, а потому они устроили ему пышные "проводы".

Помимо того, что в течение всего одного часа правительство в спешном порядке обеспечило основные социальные гарантии будущему экс-президенту, в частности, пожизненную пенсию в размере 70% от зарплаты действующего (924 тысячи драмов или около 1930 долларов), так еще и подарило ему дом с огромным участком (по слухам, размером в три футбольных поля). Речь идет о доме, который находится на балансе государственной некоммерческой организации "Хозяйство частных домов Конда", подведомственной Аппарату президента Республики Армения.



В армянском обществе столь явное раболепие правительства перед Саргсяном и корысть последнего уже вызвали сальные шуточки. И право, несмотря на то что официально Саргсян якобы не имел собственного жилья в Ереване, а в табели богатейших людей страны он официально занимает далеко не первые места, тем не менее, всем в Армении и за ее пределами известно, что богатейшими армянами мира являются второй президент Роберт Кочарян и семейка Саргсянов. Именно при Кочаряне и особенно при Саргсяне процесс сращивания в Армении криминала с государством достиг небывалых масштабов. Режим Саргсяна ни в грош не ставит нормы даже видимого приличия, неимоверно богатея на разграблении страны. На личных счетах братьев Саргсянов накоплены миллиарды долларов и евро. Местный бизнес давно обложен "налогами" в пользу личной казны правящей семьи. Каждый бизнесмен с любой сделки или прибыли отчисляет проценты наверх. Не случайно ведь братец Сержа Саргсяна получил прозвище "Сашик 50%". Олигархи, разбогатевшие на монополиях, также отчисляют солидные откупные в бюджет семейки Саргсянов.

Всем в Армении памятна скандальная история с Сашиком, когда его вышвырнули из США за то, что он ввез с собой... 30 млн. незадекларированных долларов.



То есть, Серж Саргсян - отнюдь не бедный человек: "уходящий" президент, который спокойно мог на наворованные у народа и государства деньги заплатить 190 тысяч долларов за стволовые клетки.

Армянские журналисты спрашивают: что ж он так уцепился в пожизненную пенсию и дом в Ереване? Причинив столько бед своему народу и формально покидая пост главы государства, Саргсян мог бы отказаться от 1930 долларов в месяц. Ведь этих денег не хватит даже на одну пару обуви, которую носит Саргсян. Но нет - природная алчность все же взяла верх. "Все мне, все мое" - с жадно блестящими глазками думал Саргсян, принимая "подарки" правительства.



Но, стремясь захапать как можно больше, Сержу Азатовичу не стоит забывать о печальной участи алчного раджи из сказки "Золотая антилопа". Ведь в определенный момент и твое богатство может превратиться в черепки, под которыми будет похоронен этот антинародный и жутко меркантильный режим.

Садиг Ахмедов