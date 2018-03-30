Армянской молодежи запретят Моцарта и Шекспира

Министерство образования и науки РА разместило на сайте e-draft, предусмотренном для публичного обсуждения проектов законов и нормативных актов, проект Постановления Правительства, озаглавленный так: "Постановление Правительства Республики Армения "Об одобрении стратегии военно-патриотического воспитания учащихся".

Как передает Day.Az, информируя об этом, издание "Айкакан жаманак" обращает особое внимание на один любопытный момент.

Сформулирован он так: "тенденция приобщения к чужим культурным ценностям". Что подразумевают авторы проекта под "чужими культурными ценностями"? Означает ли это, что армянские учащиеся, получившие военно-патриотическое воспитание, не должны слушать Моцарта и Баха, читать Пушкина и Шекспира, смотреть на полотна Гойи и Ван Гога? Кто будет решать, что именно является "чужой культурной ценностью"?

В проекте стратегии также описаны действия, по которым молодежь должна получать военно-патриотическое воспитание. К примеру, так: "Проведение бесед-дискуссий с духовным пастырем в церквях общины в связи с Днем семьи на тему "Церковь и семья", "Армянская семья как хранитель и наследник духовно-национальных ценностей" с участием учеников старших классов".

Судя по таким выражениям, очевидно, что авторы проекта просто последовательно писали какие-то предложения, рождавшиеся за вечерним чаепитием.

А простая логика подсказывает, что люди любят свою родину и готовы на жертвы и лишения без всяких стратегий и военно-патриотического воспитания. Основная функция власти заключается в том, чтобы люди вдруг не начали ненавидеть свою родину именно из-за этих самых властей. Если власти, пользуясь обездоленностью людей, постоянно воспроизводятся с помощью предвыборных взяток, то велика вероятность, что люди начнут ненавидеть эту родину, узурпированную такими властями. Если власть сосредоточивает весь экономический ресурс страны в руках нескольких человек и лишает большую часть населения возможности честно зарабатывать деньги, то очень велика вероятность, что люди бросят и уедут со своей родины. Если не смогут найти справедливость в отечественных судах, то ни одна стратегия не сможет заставить их воевать во имя родины.

Иначе говоря, вместо еженедельного конвейерного выпуска стратегий, наверное, было бы эффективнее не искусственно воспитывать любовь к родине, а сделать так, чтобы любовь эта была естественной и логичной.