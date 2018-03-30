Азербайджан возглавит Движение неприсоединения - ПОДРОБНОСТИ

В рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку состоится промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Об этом сказал Trend пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

"Для подготовки к министерской конференции третьего -четвертого апреля состоится заседание на уровне высокопоставленных лиц", - сказал Гаджиев.

В конференции примут участие страны, участвующие в Движении, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателей при Движении, особо приглашенные в качестве гостя страны и организации.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении.

В министерской конференции Движения неприсоединения в Баку примет участие более 800 участников.

"Азербайджан верен духу и принципам Движения неприсоединения", - сказал Гаджиев.

По его словам, в 2019 году Азербайджан примет XVIII саммит Движения неприсоединения, а в 2019-2022 годах страна будет председательствовать в этой организации.

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