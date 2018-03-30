Сто лет назад Азербайджан хотели оставить без азербайджанцев - СТРАШНЫЕ ФАКТЫ ГЕНОЦИДА

31 марта - День геноцида азербайджанцев.

Сто лет назад в Баку начались события, с которых ведет отсчет трагедия азербайджанского народа. Азербайджанские погромы и резня, учиненные в столице армянами и большевиками, были не единственной кровавой страницей календаря 1918-го и последующих лет начала ХХ века. Вплоть до образования АДР по всей территории Азербайджана шла жестокая расправа над людьми, виновными только в том, что были азербайджанцами.

Прошло сто лет, но много ли мы знаем о тех событиях?

Многое сказано о том, что происходило тогда, немало документов поднято. Однако до сих пор многие моменты не изучены, сказал в беседе с Day.Az азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

По словам историка, с каждым годом обнаруживаются все новые факты, доказывающие организованный, умышленный характер резни.

"Однозначно доказано, что это был дашнакско-большевистский план очистить от азербайджанского, тюркского мусульманского населения Бакинскую губернию и другие области. Большевикам требовался плацдарм в регионе. Планы дашнаков же были еще более конкретными - очистить территории от коренного населения и создать здесь армянское государство. Это богатый нефтью регион, лакомый кусочек, и каждый хотел заполучить от него свою долю. И самое главное - ни одним из этих планов не предусматривалось сохранение на этих территориях коренного, азербайджанского населения", - подчеркнул Ризван Гусейнов.

Историк отметил, что против мирного мусульманского населения, которое могло рассчитывать лишь на небольшую кучку вооруженных защитников, вышла несоразмерная по численности и вооруженности сила. На Баку напали хорошо вооруженные отряды большевиков и дашнаков, укрепленных хорошо вооруженными отрядами дезертиров, бежавших с кавказского фронта Первой мировой. Наступающие имели поддержку с моря и с аэропланов. Понятно, что горстка защитников Баку не могла сдержать такой напор. После того, как все защитники пали, было убито большое количество местных граждан, город был захвачен.

Из содержащихся в документах созданной по горячим следам Чрезвычайной следственной комиссии показаний свидетелей и пострадавших нам известно, что дашнакские отряды, взяв Баку, сразу пошли по азербайджанским кварталам, собирали женщин и детей, связывали их и волокли по улицам, всячески издеваясь. По этому поводу есть немало документальных свидетельств. К тому моменту город уже был полон трупов, о чем есть свидетельства в документах чрезвычайной комиссии, рассказывает историк.

После побоев и издевательств пленные были собраны в общественных зданиях и заперты там под охраной. А дашнакские отряды вошли в опустевшие кварталы и принялись грабить оставленные азербайджанцами дома. Вынесли все, что могло представлять какую-то ценность, и даже домашнюю утварь.

Женщин и детей держали взаперти несколько дней, и все это время они были лишены пищи и воды. Армяне не кормили их и не поили, в результате чего погибло много маленьких детей. Со слов очевидцев известно, что вместо еды и воды людям предлагали рыбьи головы, что является издевательством, ведь известно, что после употребления такой пищи человека будет мучить жажда.

По мнению нашего собеседника, все эти факты однозначно доказывают, что целью армянских бандформирований было тотальное истребление азербайджанского населения и грабеж.

"Смешно слышать от армянских ученых, что это, мол, была классовая борьба между большевиками и мусаватистами. Нет, это была однозначно резня с целью уничтожения коренного мусульманского населения, захвата и создания на азербайджанских землях армянского государства.

Хорошо известно, что нацистский прихвостень Гарегин Нжде уничтожал азербайджанское мусульманское население в Зангезуре, Иреване, потом в Карабахе. Это тотальное уничтожение коренного населения было направлено на создание на азербайджанских территориях армянского государства и даже нескольких армянских государств. Эта армянская болезнь охватила весь Кавказ, и именно на территориях проживания на Кавказе азербайджанцев, тюрок армяне планировали создать свою государственность. Естественно, не в одиночку - они имели при этом поддержку со стороны внешних сил", - сказал директор Центра истории Кавказа, добавив, что в этих условиях можно назвать даже чудом, что Азербайджану удалось отстоять свою государственность и продержаться целых два года...

СПРАВКА: В Баку в конце марта - начале апреля 1918 года было убито более 12 тысяч человек. Материальные убытки, причиненные мусульманскому населению только в дни мартовских погромов в Баку, были настолько велики, что исчислялись сотнями миллионов рублей, самими бакинцами указывалась приблизительная общая сумма в размере около 400.000.000 рублей по старой оценке. И это только на основании известных фактов.

Лейла Таривердиева