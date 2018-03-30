Театр абсурда - радикальная оппозиция в своем амплуа

Для "лидеров" радикальной азербайджанской оппозиции, которых все считают неудачниками "по жизни", по всему видно, абсурдная логика стала смыслом жизни. Их основная заслуга заключается в том, что рядовые члены так называемого "Национального совета" и партии "Мусават" уже серьезно не воспринимают свои организации, считая их бессмысленными и бесперспективными.

Из года в год азербайджанская радикальная оппозиция крутит одну и ту же заезженную пластинку - все плохо, хуже не бывает. Их представления об оппозиционности, мягко говоря, наивны. По их мнению, если ты критикуешь власть и выступаешь против какой-либо инициативы власти, то ты уже оппозиция, и этого вполне достаточно для того, чтобы заслужить титул антивластного деятеля.

А Азербайджан тем временем продолжает жить своей независимой и активной жизнью, получая все больший авторитет в мире, укрепляя давние и налаживая новые партнерские связи на принципах равенства и взаимного уважения.

Али Керимли, Джамиль Гасанли, Ариф Гаджилы и их приспешники не могут смириться с подобным поражением и уже начинают страдать другими проблемами. Дело в том, что радикальная оппозиция из-за своей бездарности и продажности не в силах убедить даже своих сторонников в чем-либо. И все их надежды направлены на действующие за рубежом антиазербайджанские центры, которые просто вынуждены сотрудничать с этим хламом, поскольку ни одна уважающая себя партия или движение в Азербайджане, чтобы не замараться, и близко не подпустят к себе подобных заграничных любителей пожаров в чужих странах.

И стратегическая задача этих маргиналов сегодня - убедить заграничных спонсоров, чтобы те о них продолжали думать и не прерывали поток денег.

Однако осуществить это с каждым днем становится все труднее, ибо спонсоры тоже не дураки и прекрасно знают положение вещей в Азербайджане.

Но эти политиканы не унимаются: их деятельность направлена на то, чтобы погромче и посильней ругать все, чего добилась власть, пытаясь перекричать друг друга.

Какие выводы можно сделать из всего этого? А вывод следующий: азербайджанская радикальная оппозиция бессильна взять на себя какую-либо цель и довести ее до конца, поскольку они не настоящие оппозиционеры. Есть амбициозные устремления бездарных неудачников и есть внутренняя непримиримая борьба во имя честолюбия и денег.

Эльман Мирзоев