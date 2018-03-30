1 апреля бюллетени для голосования на выборах президента Азербайджана поступят в избирательные округа

Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов дал ряд поручений в связи с президентскими выборами, назначенными на 11 апреля. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Панахов сказал, что уже завершено печатание избирательных бюллетеней, с 1 апреля начнется их передача в избирательные округа. Председатель ЦИК отметил важность своевременного завершения всех процессов. Панахов отметил, что все процедуры проводятся в соответствии с требованиями Избирательного кодекса.

Председатель ЦИК добавил, что если в день выборов произойдет случай, нарушающий закон, незамедлительно будут приняты меры в рамках закона.

"Верю, что не произойдет никаких неприятных случаев", - отметил Панахов.