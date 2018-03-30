Продолжаются ракетно-артиллерийские учения азербайджанской армии - ФОТО - ВИДЕО

Учения ракетных и артиллерийских соединений и подразделений азербайджанской армии, проходящие на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, продолжаются. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В ходе учений, были проверены маршевые возможности участвующих подразделений, а также своевременность и четкость занятия ими районов сосредоточения, стартовых и огневых позиций.

Основное внимание на этом этапе было обращено вопросам непрерывного, скрытного и оперативного управления войсками.