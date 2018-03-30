Президент Азербайджана выделил средства на создание мастерской по производству ковров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству, оснащению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в Кюрдамирском районе.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях строительства, оснащения оборудованием, станками и создания инфраструктуры мастерской по производству ковров в Кюрдамирском районе из суммы, указанной в подпункте 1.49.5 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 22 января 2018 года, ОАО "Азерхалча" будет выделено два миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.