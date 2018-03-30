МИД распространил заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в пятницу в сообщении МИДя.

"Отмечая 31 марта День геноцида азербайджанцев, в Азербайджане чтят память жертв кровавой резни, совершенной армянами в 1918 году в отношении азербайджанцев. После октябрьской революции 1917 года большевики захватили власть в Баку и в союзе с партией Дашнакцутюн пытались установить контроль над ситуацией. Глава российских большевиков Владимир Ленин назначил этнического армянина Степана Шаумяна чрезвычайным комиссаром на Кавказе", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в преддверии мартовских погромов Бакинский совет и партия Дашнакцутюн под предлогом борьбы с контрреволюционными элементами подготовили план уничтожения азербайджанцев в Баку и на прилегающих территориях.

"По признанию Степана Шаумяна в антиазербайджанских погромах принимали участие 6000 вооруженных солдата Бакинского совета и 4000 вооруженных солдат партии Дашнакцутюн", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в этот период армяно-дашнакские формирования убили более 20 тысяч невинных людей в Баку и его окрестностях.

"Геноцид, совершенный в отношении азербайджанцев, не ограничился Баку. За короткий период времени армяне совершили погромы в Шамахы, Губе, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и Карсе. За первые пять месяцев в Губе зверски были убиты более 16 тысяч человек, уничтожены 167 деревень, из которых 35 деревень были стерты с лица земли", - говорится в заявлении МИД.



Также говорится, что с целью расследования насилия против азербайджанцев Азербайджанская Демократическая Республика 15 июля 1918 года создала Чрезвычайную следственную комиссию.

"На основе доказательств, подготовив 128 отчетов и проектов, Чрезвычайная следственная комиссия возбудила уголовные дела в отношении 194 человек, обвиняемых в различных преступлениях против мирного населения. Таким образом, за совершенные до середины августа преступления в Баку были арестованы 24 человека, в Шамахы - 100 человек", - отмечается в заявлении.



Подчеркивается, что после восстановления независимости в 1991 году была продолжена политическая оценка мартовского геноцида 1918 году и было решено завершить приложенные АДР усилия по восстановлению справедливости.

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал распоряжение об объявлении 31 марта днем траура. Это распоряжение стало основным документом для политической и правовой оценки актов геноцида, совершенных против азербайджанцев в начале XX века", - говорится в заявлении.



Отмечается, что с конца 1980-х годов Армения, начав войну против Азербайджана и оккупировав территории страны, осуществив политику этнической чистки в отношении миллиона азербайджанцев, включая многочисленные военные преступления, преступления против человечества, а также Ходжалинский геноцид в феврале 1992 года, совершив акты геноцида, продолжает политику, которая напоминает мартовский погром.



"Отмечая 100-летие мартовского погрома и вспоминая невинные жертвы, мы решительно осуждаем геноцид, совершенный Арменией в отношении Азербайджана, ее преступления против человечества, продолжающуюся целенаправленную политику, основанную на расовой дискриминации и этнической чистке, и еще раз подчеркиваем, что важно положить конец безнаказанности Армении для предотвращения подобных бесчеловечных преступлений", - говорится в заявлении.