Милли Меджлис выступил с заявлением в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев

Милли Меджлис Азербайджанской Республики выступил с заявлением в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в заявлениии говорится:

Со времени преступлений геноцида, с особой жестокостью совершенных в марте-апреле 1918 года дашнакско-большевистскими вооруженными отрядами, действовавшими под мандатом Бакинского совета, против азербайджанского народа, проходит 100 лет. Уничтожение в тот период в городе Баку, а также других городах и уездах, входящих в Бакинскую губернию, десятков тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности, разрушение населенных пунктов, памятников культуры, мечетей и других мест богослужения, кладбищ составляют одну из самых кровавых страниц политики этнической чистки, поэтапно осуществляемой армянскими шовинистами против нашего народа во имя химеры "великой Армении".

Начатые в Бакинской губернии массовые убийства и грабежи продолжались затем в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Иреване, Гейче и других регионах. Жертвами зверств армянских шовинистов стали сотни тысяч азербайджанцев. Только в марте-июле 1918 года армянские организованные вооруженные отряды совершили в Баку, Шамахе, Губе, Мугани, Лянкяране, Гейчае убийство более 50 тысяч азербайджанцев. Были разрушены, сожжены и разграблены 110 сел Шамахинского уезда, 167 сел Губинского уезда, более 150 сел Карабаха, 115 сел Зангезурского уезда, 98 сел Карсской области, над мирным населением, независимо от пола и возраста, была учинена жестокая расправа. В городе Иреван, входящем в исторические земли Азербайджана, и вокруг него до основания были разрушены 199 сел, уничтожены 132 тысячи азербайджанцев.

Следует отметить, что во время кровавых событий 1918 года в Гяндже, Губе и других регионах Азербайджана армянскими бандитскими отрядами, наряду с тюркско-мусульманским населением, были злодейски убиты до 3 тысяч евреев.

Как известно, после падения царской России в мае 1918 года на территории Южного Кавказа было провозглашено создание трех независимых государств - Грузинской, Азербайджанской и Армянской республик. С первого дня создания Армянская (Араратская) Республика стала выдвигать против соседей необоснованные территориальные притязания. Действовавшие по указке правительства Армении вооруженные бандитские отряды совершали акты чудовищного геноцида против мирного населения на территориях, где проживали азербайджанцы, силой изгоняли местное население из мест проживания.

Правительство Азербайджана предлагало урегулировать спорные вопросы, связанные с необоснованными притязаниями Армении, путем переговоров. Из-за того, что город Гюмри, который предусматривался в качестве политического центра армян, пока еще находился вне их контроля, правительство Армении обратилось к Национальному совету Азербайджана с просьбой передать им Иреван для использования в качестве столицы. На состоявшемся 29 мая 1918 года заседании Национальный совет Азербайджана рассмотрел вопрос о передаче города Иреван и прилегающих к нему территорий Республике Армения и принял решение об этом.

Принимая данное решение, члены Национального совета ссылались на взятое правительством Армении обязательство о том, что Республика Армения откажется от притязаний на другие азербайджанские земли, что бандитские отряды, поддерживаемые правительством Армении, положат конец расправам над мирными азербайджанцами, будет обеспечена безопасность местного азербайджанского населения и созданы условия для возвращения азербайджанцев, изгнанных из родных очагов, в прежние места проживания.

К сожалению, этот шаг доброй воли азербайджанской стороны также не смог предотвратить акты государственного терроризма и геноцида, которым потворствовала Республика Армения. Массовые расправы и грабежи, совершаемые для изменения демографической ситуации на исконных азербайджанских землях в пользу армянского населения, приобрели еще более широкие масштабы. Достаточно отметить такой факт, что летом и осенью 1918 года в Зангезурском уезде было уничтожено 115 сел, убито около 10 тысяч азербайджанцев, изгнаны из родных очагов 50 тысяч человек. Известно, что в результате зверств армянских карательных отрядов численность азербайджанского населения, проживавшего на территории Иреванской губернии, сократилось с 375 тысяч человек в 1916 году до 70 тысяч в 1922-м.

В июле 1918 года Совет министров Азербайджанской Демократической Республики в целях расследования преступлений геноцида против азербайджанцев создал Чрезвычайную комиссию по расследованию. Комиссия расследовала мартовский геноцид, на первоначальном этапе - зверства в Шамахе, тяжкие преступления, совершенные армянами на территории Иреванской губернии. Однако падение Азербайджанской Демократической Республики не позволило завершить это дело.

Во времена Советского Союза были осуществлены плановые меры, направленные на то, чтобы скрыть и заставить забыть преступления геноцида армянских шовинистов против азербайджанского народа, сфальсифицировать исторические реалии. Лишь после распада СССР и восстановления независимости Азербайджанской Республики появились благоприятные условия для выявления исторической правды.

Первая законодательная инициатива в этом направлении была выдвинута общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Подписанный им как главой государства 26 марта 1998 года Указ "О геноциде азербайджанцев" стал первым официальным документом, пролившим свет на эти темные страницы нашей истории. В этом важном документе впервые официально были упомянуты массовые расправы - геноциды, совершенные с невиданными в истории человечества зверствами против азербайджанцев после насильственного раздела Азербайджана в XIX веке, раскрыты корни политики этнической вражды, проводимой армянскими шовинистическими кругами и поддерживающими их крупными государствами против азербайджанского населения в масштабах Южного Кавказа, дана политическая оценка коварным действиям антиазербайджанских сил, которые видели основной и реальный путь осуществления химеры "великой Армении" в уничтожении, переселении азербайджанцев, на протяжении всей истории являвшихся местными жителями этих территорий, разрушении их исторических и культурных памятников, изменении географических названий. На основании Указа, день 31 марта в знак уважения к памяти невинных людей, ставших жертвами зверств, совершенных армянскими националистами за последние более ста лет против нашего народа, объявлен Днем геноцида азербайджанцев.

Как известно, Азербайджан, который до первой половины XVIII века являлся важной составной частью государств Сефевидов и Афшаров, с середины данного столетия был разделен на мелкие государства - ханства. Эти ханства были очень слабыми в политическом, экономическом и военном отношении, поэтому являлись благоприятной мишенью для осуществления царской Россией, стремившейся аннексировать Южный Кавказ, своей захватнической политики.

Азербайджанские ханства, расположенные к северу от реки Араз, в результате длительных войн между Россией и Ираном в начале XIX века поэтапно были включены в состав Российской империи. На основании Гюлистанского мирного договора, которым завершилась война между Россией и Ираном 1806-1813 годов, Гянджинское, Карабахское, Шекинское, Ширванское, Бакинское, Губинское, Дербентское, Лянкяранское ханства и другие территории отошли к России.

По условиям данного договора, хотя царская Россия закрепилась в Азербайджане, она не могла полностью контролировать регион. Необходимость полной оккупации Северного Азербайджана требовала захвата Иреванского и Нахчыванского ханств. На основании Туркманчайского договора, заключенного после российско-иранской войны 1826-1828 годов, Иреванское и Нахчыванское ханства также целиком были включены в состав Российской империи.

Неслучайно, спустя всего месяц после подписания договора российский царь Николай I подписал указ о создании на месте Иреванского и Нахчыванского ханств новой административно-территориальной единицы и именовании ее "Армянской областью". Следует отметить, что Иреванское ханство располагалось на землях между равниной Агры, Даралаязом и озером Гейча, и подавляющее большинство его населения составляли азербайджанцы.

В 1840 году в результате проведенных в царской России новых территориальных реформ "Армянская область" была упразднена, а вместо нее создан Иреванский уезд. Спустя девять лет была образована Иреванская губерния, состоящая из Иреванского, Александропольского, Нахчыванского, Ордубадского и Ени-Баязидского уездов, и это административно-территориальное деление оставалось неизменным до 1917 года.

Одна из составных частей проводимой на Южном Кавказе колониальной политики заключалась в изменении демографической ситуации в регионе. Для укрепления своих опор на оккупированных территориях царская Россия приступила к осуществлению широкомасштабного и долгосрочного плана по переселению армян, являющихся христианами, из Ирана и Османской империи на Южный Кавказ. Включение в Туркманчайский договор отдельной статьи о массовом переселении проживавших в Иране армян на оккупированные азербайджанские земли свидетельствует о том, какое серьезное значение царское правительство придавало данному вопросу. Только в 1829-1831-х годах из Ирана на территорию бывших Иреванского и Нахчыванского ханств было переселено около 40 тысяч армян.

На основании статьи 13 Эдирнинского договора, подписанного по итогам русско-турецкой войны, до апреля 1831 года из Эрзурума, Эрдахана, Карса, Баязида и других населенных пунктов Османской империи было привезено и размещено на азербайджанских землях около 100 тысяч армян.

В целом, до начала ХХ века из Ирана и Турции на территорию Северного Азербайджана было переселено более 1 миллиона армян. В местах расселения армян в Азербайджане создавались благоприятные условия для функционирования армянских церквей. В 1836 году царское правительство подчинило азербайджано-албанскую церковь, в том числе албанскую христианскую церковь в Карабахе, армянской григорианской церкви. Вслед за этим армянская церковь Эчмиадзина присвоила этнокультурное наследие, литературу и историю албанцев. Так, произведения, принадлежащие албанской литературе и истории, были переведены на армянский язык с внесением в них основательных изменений, их оригиналы, написанные на албанском языке, были уничтожены. Среди этих произведений есть также труд "История албанцев", представляющий большое значение для истории Азербайджана.

Массовое переселение армян, предоставление им особых прав и привилегий по сравнению с местными жителями привело к всяческому вытеснению азербайджанцев. После начала функционирования таких армянских националистических партий, как "Дашнакцутюн" и "Гнчак", и объединения ими фанатичных армянских масс вокруг шовинистических идей этот процесс еще более ускорился.

С конца XIX века воинствующие армянские националисты, пользуясь покровительством царской России, заразились химерой создания "великой Армении". В качестве средства для вытеснения местного населения с территорий в Восточной Анатолии и Азербайджане, которые они хотели прибрать к рукам, армянские националисты избрали этническую чистку.

В 1905 году, когда началась первая русская революция, армянские организованные вооруженные отряды впервые совершили массовую резню на Южном Кавказе на этнической и религиозной почве. В 1905-1906 годах в Баку, Тифлисе, Иреване, Нахчыване, Гяндже, Карабахе, Зангезуре они совершили массовую расправу над азербайджанцами, сожгли города и села, с невиданной жестокостью и зверством убили детей, женщин и стариков. В этот период только в Шушинском, Джаванширском, Джебраильском и Зангезурском уездах были стерты с лица земли 75 азербайджанских сел, в целом, в Иреванской и Гянджинской губерниях было уничтожено более 200 населенных пунктов. Десятки тысяч азербайджанцев, которым удалось спастись от армянских зверств, были вынуждены покинуть родные края, тем самым в Азербайджане была заложена основа унизительной традиции беженства, имеющей уже более чем вековую историю.

Враждебные действия армянских шовинистов против азербайджанского народа получили более широкий размах в 1918 году, когда центральная власть в царской России пала, и бывшая империя жила в условиях хаоса и анархии. На этот раз геноцид был совершен в более организованной форме, с еще большей жестокостью и беспощадностью. Территории, очищенные в тот период от азербайджанцев, были присоединены к Республике Армения.

После установления советской власти в Армении и Азербайджане руками большевистского режима еще одна часть азербайджанских земель, в том числе Западный Зангезур, нагорная часть Газахского уезда и некоторые села Нахчывана были переданы Армении, в результате ее территория была доведена с 9 тыс. квадратных километров до 29,8 тыс. квадратных километров.

При том, что оставшимся на территории Армении сотням тысяч азербайджанцев, которые жили на землях своих предков, автономия не была предоставлена, для армян, численность которых на территориях Азербайджана была многократно меньше, была образована недуманная "Нагорно-Карабахская автономная область". Таким образом, была создана новая площадка для будущих территориальных притязаний армянских националистов против Азербайджана, заложена основа новых трагедий на Южном Кавказе, которые продолжаются до сих пор.

На протяжении последних более чем 100 лет несколько поколений армянского народа воспитывались в духе национальной исключительности, враждебности против турецкого и азербайджанского народов. Усилиями армянских "ученых" история региона была сфальсифицирована, история Армении была раздута и искусственно сделана более древней, развернута кампания жесткой моральной агрессии против азербайджанцев.

Армянские националисты, используя все средства для того, чтобы оправдать территориальные притязания против соседних государств, в том числе Азербайджанской Республики, завуалировать свои захватнические действия, геноцид и государственный терроризм, предпринимают попытки добиться международного признания измышлений о том, что они в 1915 году якобы подверглись геноциду на территории Османского государства, являются "обездоленным, угнетенным и многострадальным" народом. К сожалению, парламенты и правительства некоторых государств, а иногда и международные организации, закрывающие глаза на реальные факты геноцида, совершенного против азербайджанского народа, попадая в ряде случаев под влияние лживой армянской пропаганды, либо, основываясь на политической конъюнктуре, превратили миф об "армянском геноциде" в предмет обсуждения и даже приняли необоснованные и несправедливые акты об этом.

Исследователи, остающиеся верными научной правде, в том числе ряд западных ученых, давно доказали, что никакого "армянского геноцида" в истории не было. Вымыслы об "армянском геноциде" являются продуктом больного воображения и не основаны на реальных исторических фактах. Несмотря на то, что Турция открыла архивы, относящиеся к Османскому периоду, пригласила исследователей, в том числе армянских ученых, ознакомиться с историческими документами, связанными с началом ХХ века, армянские ученые отказались от здоровой научной полемики, что показывает подлинное лицо тех, кто распространяет в мире миф об "армянском геноциде".

По причине того, что совершенные армянскими националистами преступления геноцида против азербайджанцев оставались безнаказанными, этим преступлениям не была дана никакая политико-правовая оценка, азербайджанцы и в период советской власти неоднократно сталкивались с проводимой против них антигуманной политикой. Судьба азербайджанцев, проживавших на территории Армянской ССР, - наглядное отражение этой продуманной коварной политики. В результате насильственной депортации 1948-1953-х годов из Армянской ССР были изгнаны около полумиллиона азербайджанцев, все их имущество было разграблено.

В результате захватнической войны, начатой с 1988 года Арменией против Азербайджана с намерением реализовать новые территориальные притязания, и политики этнической чистки 20 процентов территории Азербайджанской Республики, то есть Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему 7 районов - Лачинский, Кяльбаджарский, Агдамский, Джебраильский, Физулинский, Губадлинский, Зангиланский районы были оккупированы, с территории Армении и оккупированного региона Азербайджана были изгнаны более миллиона азербайджанцев, около 20 тысяч азербайджанцев были убиты, свыше 20 тысяч мирных жителей - ранены, более 50 тысяч людей стали инвалидами, свыше 4 тысяч человек - захвачены в плен и пропали без вести, 946 городов, сел и поселков были разграблены, разрушены и сожжены. В течение 1988-1993 годов Азербайджану был нанесен материальный ущерб в размере 820 миллиардов долларов США.

В ходе захватнической войны армянские националисты совершили против азербайджанского населения несколько преступлений геноцида. Во время Ходжалинского геноцида, являющегося одной из чудовищных трагедий века, был полностью уничтожен целый крупный населенный пункт, зверски убиты 613 местных жителей, в том числе 63 малолетних ребенка, 106 женщин, 487 человек стали инвалидами, 1275 жителей - старики, дети, женщины были взяты в плен и подвергнуты армянами немыслимой жестокости, оскорблениям и унижениям. Многие семьи были уничтожены целиком. О судьбе захваченных в плен 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего неизвестно.

В целом, в ХХ веке более двух миллионов азербайджанцев в той или иной форме подверглись политике геноцида, осуществляемой шовинистскими армянскими кругами и их покровителями. Можно сказать, что сейчас в Азербайджане нет такой семьи, которая бы так или иначе не пострадала от армянского национализма.

Азербайджанское государство использует все возможные средства для доведения до мировой общественности правды о политике этнической вражды, проводимой против азербайджанского народа за последние 200 лет. Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев неоднократно обращался к народу в связи с геноцидом азербайджанцев. Распоряжением главы государства в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев проводятся мероприятия на государственном уровне.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики, учитывая, что преступления геноцида против азербайджанцев остаются безнаказанными и международная общественность мало информирована об этом, обращается к Организации Объединенной Нации, Межпарламентскому союзу, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совету Европы, Содружеству Независимых Государств, другим международным организациям, парламентам и правительствам стран мира, призывая их:

1.Признать преступления геноцида, учиненные армянскими шовинистами и их покровителями против азербайджанцев.

2.Завершить в скором времени работу по созданию действенных международных правовых механизмов для предотвращения безнаказанности преступлений геноцида в будущем.

3. Оказать содействие справедливому урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, в частности, принципа неприкосновенности государственных границ и территориальной целостности, являющихся главными принципами среди них, для недопущения новых преступлений геноцида против азербайджанского народа.

(Заявление принято на заседании Милли Меджлиса

Азербайджанской Республики от 30 марта 2018 года).