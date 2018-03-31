Завершается ряд процессов, связанных с президентскими выборами в Азербайджане
31 марта 2018 08:42 153
Завтра завершается срок представления в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявлений для наблюдения по всей территории страны за ходом президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 11 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, заявления должны быть поданы в ЦИК за 10 дней до начала выборов, то есть до 1 апреля.
Кроме того, 1 апреля истекает срок подачи обращения в ЦИК для получения специального разрешения с целью наблюдения за ходом заседаний избирательных комиссий.
Процесс принятия решений об аккредитации организаций, желающих осуществлять на выборах "Exit-poll", также завершается до 1 апреля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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