Министр обороны Азербайджана посетил турецкую компанию «Baykar Makina» - ФОТО
31 марта 2018 12:24 153
В рамках визита в Турцию министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов посетил турецкую компанию "Baykar Makina", которая производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА), передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В пресс-службе Минобороны сообщили что на встрече с руководителями предприятия были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества. Министр осмотрел производимую компанией боевые средства военного назначения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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