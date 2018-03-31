Министр обороны Азербайджана посетил турецкую компанию «Baykar Makina» - ФОТО

31 марта 2018 12:24

В рамках визита в Турцию министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов посетил турецкую компанию "Baykar Makina", которая производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА), передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В пресс-службе Минобороны сообщили что на встрече с руководителями предприятия были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества. Министр осмотрел производимую компанией боевые средства военного назначения.

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