Началась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

31 марта 2018 12:29

В турецком городе Гиресун началась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу, на встрече принимают участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, министром национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли и министр обороны Грузии Леван Изория.

Напомним, что Закир Гасанов отправился в Анкару в среду по приглашению министра национальной обороны Турции.

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