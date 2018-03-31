Началась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
31 марта 2018 12:29 121
В турецком городе Гиресун началась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Как говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу, на встрече принимают участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, министром национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли и министр обороны Грузии Леван Изория.
Напомним, что Закир Гасанов отправился в Анкару в среду по приглашению министра национальной обороны Турции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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