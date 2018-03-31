Еще один провал и еще одно унижение для азербайджанских "радикалов" - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня в Баку прошел очередной митинг, организованный азербайджанской радикальной оппозицией.

Никто митингующим не мешал, не препятствовал проходу на стадион. Никто никому рот не затыкал, и оппозиция смогла, как говорится, оторваться на славу.

Как всегда, на митинг на стадионе "Мехсул" собрались малочисленные сторонники так называемого "Нацсовета", партии "Мусават", различных оппозиционных НПО и радикальных религиозных групп.

Тем не менее организаторы митинга уже заявляют о многотысячных участниках. Но даже на распространенных СМИ фотографиях видно, что это, мягко говоря, сильное преувеличение. Массовка возле трибуны не производит впечатления некоего масштабного мероприятия.

О чем говорили с трибуны Али Керимли, Джамиль Гасанли, Ариф Гаджили и другие? Да все о том же. Людям изо всех сил внушали, что на самом деле они живут очень плохо. Просто не замечают. А вот "лидеры" радикалов могут показать им путь, вернее, объяснить, через какую призму им следует смотреть на свою жизнь.

Но люди-то хорошо помнят, как "лидеры" радикальной оппозиции в свое время "спасали" страну, и чем это едва не закончилось для Азербайджана. Тогда тоже звучали благородные лозунги, призванные поднять народ и повести. Поднять-то подняли, но вот куда повести - это было проблемой.

Мероприятия радикальных оппозиционеров, которым власти, как правило, не препятствуют, проходят настолько вяло и незаметно, без какого-либо резонанса и поддержки, что о них знают и говорят больше заграничные "интересанты", чем граждане самого Азербайджана.

Специфика нашей страны, к сожалению, состоит в том, что в ней полностью отсутствуют адекватные оппоненты властей, здоровая конкуренция с которыми последней послужила бы дополнительным импульсом в деле развития и роста. Маргиналы и радикалы, к примеру, образовавшие "Национальный совет", вопреки претенциозному названию, умеют лишь критиковать страну, правительство, тем самым давая формальный повод иностранным недругам огульно обвинять нас во всех смертных грехах.

Для азербайджанской оппозиции сладкое время предвкушения "многотысячного" митинга давно прошло. Как говорится, канули в Лету те времена. Ну не любит наш народ ходить на сомнительные мероприятия и слушать откровенный бред, который несут "лидеры" радикальной оппозиции. Это понимают и сами "лидеры" радикалов, которые сегодня уже пытаются всеми силами пробиться в сердца людей через социальные сети.

Но раз за разом все меньше наивных простаков, готовых славить доморощенных "трибунов демократии" и вторить их лживым призывам. Налицо и полный провал в глазах зарубежных заказчиков. В перспективе же у них лишь полное забвение и жалкое "житие" без славы, признания и средств.

Стыдливо пряча глаза от тех, кого они неоднократно подставляли, эти так называемые "стремящиеся во власть" теперь пытаются хоть как-то оправдаться перед своими малочисленными сторонниками. Естественно, опять же путем провокаций и лжи. Впадая в состояние глубокого эмоционального возбуждения, они пишут и пишут, распространяя разный бред.

Кучка радикальных оппозиционеров, считающих себя "борцами" за свободу слова и права человека, не владея даже маломальскими познаниями в области политики, не говоря уже об экономике, пытается что-то донести до народа.

Это, кстати, излюбленный метод "пятой колонны", который они не раз отрабатывали.

Никто не упрекнет Али Керимли, Джамиля Гасанли, Арифа Гаджили и их приспешников в отсутствии изворотливости. У них этого хватает, даже с избытком.

Весь свой талант в изворотливости они направили сегодня на искусственное создание информационного повода для дискредитации власти, прибегая к различным провокационным схемам.

Так что, если завтра кто-то из них сам стукнется пару раз головой об стену и заявит, что мол, смотрите, что "творят изверги" - не удивляйтесь. Не понятно, на какие выдумки и провокации их толкнет воспаленный мозг, демонстрирующий махинаторские способности.

А то, что резонанса в азербайджанском обществе на подобные поступки не будет, никого из них не заботит. Главное - поскандалить, чтобы заметили заграничные спонсоры, включили эту провокацию в свои отчеты, а потом успокоиться и придумать новую провокацию. Такова радикальная оппозиция в действии, особенно в желании хорошенько подзаработать на лжи.

Главным фактором, как ни крути, для них являются деньги. Значительные финансовые вливания со стороны зарубежных спонсоров на предназначенные цели не расходовались. Ведь деньги, выделяемые иностранцами этим "лидерам", расходуются только в собственных интересах: приобретение недвижимости, оплата образования детей за границей, покупка дорогостоящей бытовой техники, мебели. Это ни для кого не секрет, тем более для малочисленных сторонников, которые еще на что-то там уповают.

В своих отчетах богатые спонсоры ничего подобного точно не видят. Им зачастую прикладываются чеки на значительные суммы за якобы проделанную работу.

Сегодня пришли на митинг 200 человек, напиши в отчете 2000. Развернул активность в социальной сети - в отчете укажи тысячи сторонников, которым нужны средства для "оппозиционной деятельности".

Налицо ярко выраженное мошенничество, а не какая-нибудь оппозиционная работа.

Тоска берет от такой унылой реальности радикальной оппозиции. Но в азербайджанском обществе нет никому до них дела. Радикалы играют сами же с собой "в своей песочнице". Народ в такие игры с "пятой колонной" играть не будет...

Эльман Мирзоев