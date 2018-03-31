Тысячи наших соотечественников совершили шествие в Губинский мемориальный комплекс геноцида - ФОТО

31 марта по случаю 100-летней годовщины геноцида азербайджанцев 1918 года прошло шествие в Губинский мемориальный комплекс геноцида.

В шествии приняли участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, руководители комитетов и компаний, представители дипломатического корпуса, главы религиозных конфессий и граждане из всех регионов нашей страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала были возложены цветы к памятнику Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем началось шествие по случаю 100-летия геноцида азербайджанцев 1918 года.

Начатое с Губинского филиала Государственного педагогического университета шествие, организованное согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики "О 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года", продолжилось до Мемориального комплекса.

Во время шествия, в котором приняли участие тысячи людей, участники скандировали лозунги "Армянские вандалы должны быть наказаны!", "100-летний террор Армении!", "Не забыли геноцид 1918 года!", "Справедливость к Ходжалы!" и др.

Участники шествия возложили венок и цветы к памятнику, возведенному на территории Губинского мемориального комплекса геноцида в память о жертвах геноцида.

После почтения минутой молчания памяти жертв геноцида были прочитаны молитвы за упокой души погибших.

Отметим, что захоронение Губинского геноцида было обнаружено 1 апреля 2007 года во время проведения земляных работ на территории. После этого сотрудники Института археологии и этнографии Национальной Академии Наук Азербайджана провели на массовом захоронении большую исследовательскую работу. В результате исследований было установлено, что захоронение связано с геноцидом, совершенном армянами против местного мирного населения в 1918 году. На захоронении обнаружены останки более 400 человек различных возрастных групп. Наряду с азербайджанцами, здесь похоронены жестоко убитые представители лезгинской, еврейской, татской и других этнических групп.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 декабря 2009 года началось создание Губинского мемориального комплекса геноцида. Комплекс, созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, был открыт 18 сентября 2013 года.