Встреча трех министров обороны в Турции нацелена на усиление безопасности в регионе - ГРУЗИНСКИЙ ЭКСПЕРТ

Встреча глав оборонных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии - событие важного значения, и, на мой взгляд, может еще больше усилит стратегическое партнерство в регионе.

Такое мнение высказал Day.Az грузинский политолог Давид Хантурия.

Напомним, что в турецком городе Гиресун прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

По его словам, проведение такого рода трехсторонних переговоров крайне важно, особенно на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в мире.

"Такие встречи, как правило, нацелены на усиление стратегического диалога и на более тесное взаимодействие главным образом в вопросах безопасности. Все три страны серьезно заинтересованы в сохранении внутренней стабильности и безопасности в Грузии, Турции и Азербайджане, а также во всем регионе. Поэтому, учитывая определенные риски извне, существует большая необходимость в консолидации усилий всех трех государств в этом направлении с тем, чтобы своевременно предотвращать какие-то угрозы и риски извне. Для этого у всех стран есть достаточный внутренний потенциал, определенный опыт работы на региональном уровне между соответствующими службами и ведомствами. Думаю, что трехсторонняя встреча министров Азербайджана, Грузии и Турции будет насыщенной и эффективной в плане укрепления стратегического партнерства и сотрудничества в оборонной сфере. Все три страны заинтересованы в упрочении своей военной мощи, и, вероятнее всего, стороны обсудят важнейшие вопросы, непосредственно имеющие отношение к сохранению баланса сил в регионе, а также укреплению трехстороннего взаимодействия в оборонной сфере", - продолжил политолог, отметив важность активного сотрудничества трех стран в сфере борьбы с международным терроризмом.

Далее он напомнил о том, что все три страны региона заинтересованы в сотрудничестве в различных сферах, сохранении перспективных и взаимовыгодных связей.

"У Грузии сложились давние дружественные связи с Азербайджаном и Турцией, и, разумеется, что в интересах нашей страны - дальнейшее усиление партнерских отношений с двумя развитыми и мощными государствами региона", - подытожил наш собеседник.

Матанат Насибова