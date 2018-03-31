В Нахчыване отмечено 100-летие геноцида азербайджанцев

30 марта в Мемориальном комплексе на площади Государственного флага города Нахчыван состоялось мероприятие по случаю 100-летней годовщины геноцида азербайджанцев 1918 года.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов возложил цветы к памятнику, с глубоким уважением почтил память жертв геноцида, передает Day.Az.

Руководители министерств, комитетов, управлений, предприятий и организаций, командиры воинских частей, представители общественности также возложили цветы к памятнику.

Затем минутой молчания была почтена память жертв геноцида.

Выступивший на мероприятии председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов сказал: "Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 18 января 2018 года в эти дни во всех уголках нашей страны отмечается 100-летие геноцида азербайджанцев 1918 года. Эти трагические события, получившие в истории азербайджанского народа политическую и правовую оценку как геноцид, берут свое начало с XIX столетия. После 1828 года началось массовое переселение армян на азербайджанские территории. Целью было создание армянского государства за счет азербайджанских земель. Для этого были использованы различные формы давления, азербайджанцы были депортированы из земель своих отцов и дедов, учинены теракты, геноциды, азербайджанский народ подвергся этнической чистке. В 1905-1907 годах армянские националисты под покровительством Царской России учинили против азербайджанцев первый широкомасштабный геноцид. В результате продолжившейся около двух лет резни было уничтожено около 300 азербайджанских сел, убиты свыше 100 тысяч азербайджанцев".

Председатель Верховного Меджлиса сказал: "Учиненный армянами 100 лет назад - в 1918-1920 годах против нашего народа второй геноцид по своему масштабу и зверствам является самым кровавым преступлением в истории человечества. В те годы и в разлученном с Азербайджаном Нахчыване был учинен геноцид. Председатель Верховного Меджлиса отметил, что истинная суть армянского зверства была раскрыта после возвращения Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в нашей стране, совершенные против нашего народа геноциды получили политико-правовую оценку на государственном уровне. Гений Гейдар Алиев смог предотвратить оккупацию наших земель, сформировать сильное государство и мощную армию. Общенациональный лидер принял меры по доведению до всего мира правого голоса Азербайджана и разоблачению армянской фальсификации. В Указе великого лидера "О геноциде азербайджанцев" от 26 марта 1998 года глубоко проанализирована политика геноцида армян против азербайджанского народа. По решению Общенационального лидера ежегодно 31 марта отмечается в нашей стране как День геноцида азербайджанцев.