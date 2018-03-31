Сашенька Лапшин и азербайджанские "радикалы": будет ли каминг-аут?

Кризис жанра - штука крайне неприятная для тех, кто жаждет всегда и везде находиться в фокусе внимания общественности, монетизируя свою известность, сколь скандального бы свойства она ни была. К примеру, разного уровня таланта певцы и певицы, активно запускают в СМИ слухи о самих себе, которые потом сами же "героически" опровергают.

В ход также идут и откровенные фотосессии, обнажающие далеко не вокальные данные дам, считающих себя певицами. Конечная цель многих из них - обретение того, кого можно называть весьма обтекаемым словом спонсор. Именно от его щедрости зависит узнаваемость проекта и его, быть может, прибыльность. Метод этот стар, как мир и многократно описан классиками мировой литературы. Менялись только имена, страны, обстоятельства, детали. Смысл же действа всегда оставался одним и тем же.

Но тут важно заметить, что данный же способ привлечения к себе внимания избрал и некто Александр Лапшин. Говорю некто, ибо слово, максимально точно характеризующее род его занятий, не позволяет мне озвучивать хорошее воспитание. При этом, я глубоко убежден в том, что сам Лапшин не смущается того, что ассоциируется с представительницами этой, как утверждают знающие люди, самой древней профессии. Он рад обретению устойчивого реноме и всячески подогревает к себе интерес.

Его же, этого интереса, к Лапшину давно уже никто не проявлял. Воспринимается он как известное резиновое изделие, которое нельзя использовать дважды. Но это, с точки зрения людей, придерживающихся общепринятых норм гигиены. А сам Лапшин рад был бы быть использованным многократно. Всяко лучше, с его точки зрения, чем прозябать в безвестности. В итоге, он рождает на собственной странице в социальной сети Фейсбук посты, призванные обнажить натруженное очко, которое, по мнению самого Лапшина, он заработал, изображая из себя важную персону.

На сей раз, видимо, осознав потерю к себе интереса, Лапшин поведал миру о том, что его персоной якобы заинтересовались азербайджанские оппозиционеры. Имен он, ясное дело, не называл. Но вот целый диалог с неведомым азербайджанским оппозиционером, он выдал. Это, полагаю, и была попытка придать себе большей значимости, эдакая замена откровенной фотосессии. Хотя допускаю, что и это мы увидим в случае, если Сашенька вдруг почувствует привычный зуд и желание споров и обсуждений вокруг очередного выкрутаса этого фрика.

Ну а пока замечу, что Сашенька в своем высосанном из, буду оптимистичен хотя бы в этом, пальца, диалоге с "азербайджанским оппозиционером", умудрился поведать миру о своей страшной обиде на семейство Юнус и иных отечественных, так сказать, "правозащитников". Мол, не защищали они Сашеньку, когда он сидел за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе вовсе не орел, а иная птица, и вовсе уже не молодой, а имеющий долгий срок использования.

Тут, правда, Лапшин погорячился. Я вовсе не исключаю, что в конечном итоге Лейла Юнус таки подключится к удовлетворению потребностей Сашеньки. Дама она широких взглядов, да и Ариф Юнус в этом смысле весьма напоминает мужей из "Декамерона" Боккаччо. Так что все тут еще может сложиться.

Вон, видели же мы все недавно, как Лейла Юнус смеялась в ответ на вопрос азербайджанских депутатов о причинах, мешающих ей требовать справедливости для виновников геноцида в Ходжалы. Дама столь специфического мировосприятия, думается, способна и готова будет выбрать себе Лапшина в качестве очередного партнера. И не только она.

Я вовсе не исключаю, что в конечном итоге, не побрезгуют Сашенькой и отечественные "радикалы". У них ведь тоже - кризис жанра. И это видно на примере позорно малого числа людей, посещающих разрешенные акции протеста "радикалов". Нет, я не думаю, что на очередной такой сходке появятся плакаты Лапшина и будут звучать речи Али Керимли в поддержку Сашеньки. Но тут дело лишь в том, что сам Керимли недалеко ушел от того же Лапшина и конкурента пиарить он вряд ли захочет.

При этом очевидно, что при наличии будуарных контактов между Сашенькой и нашими "радикалами" или при их отсутствии, очевидны две вещи. Их обоюдная жажда славы любой ценой и очевидный кризис жанра, как у Сашеньки, так и у "радикалов". Спасти их обоих одним выстрелом может только каминг-аут. И я не стал бы утверждать, что этого не произойдет.

Акпер Гасанов